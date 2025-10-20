Под Купянском уничтожили наемников из ЮАР, воевавших за ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Под Купянском в Харьковской области уничтожили наемников из Южно-Африканской Республики, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что за последние дни Киев потерял в этом районе более 70 человек, тогда как российские штурмовые подразделения продолжают продвигаться вглубь города и занимать высотные здания.

«Наемники из ЮАР, воюющие за ВСУ, ликвидированы под Купянском. За несколько дней Украина потеряла в городе более 70 человек», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что российские штурмовые подразделения продолжают продвигаться вглубь города и занимать высотные здания, пока украинская армия несет значительные потери при попытках удержать позиции.

Определить личности большинства погибших после ударов ФАБ-500 по местам сосредоточения противника оказалось затруднительно, однако удалось установить, что среди ликвидированных есть наемники из Южной Африки, воевавшие на стороне ВСУ за вознаграждение в размере 5 тысяч долларов, сообщил telegram-канал. Там уточнили, что граждане ЮАР, участвовали в боевых действиях за пять тысяч долларов.

Продолжение после рекламы

Штурмовые подразделения ВС РФ за последние сутки прошли еще два километра по городской черте Купянска и продолжают занимать стратегически важные объекты. В результате авиаударов по скоплениям украинских сил некоторые тела погибших не поддаются идентификации. При этом известно, что одно из подразделений ВСУ — 114-я бригада территориальной обороны, понесшая наиболее серьезные потери, — выведена из города.