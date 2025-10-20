Shot: наемники ВСУ из ЮАР были ликвидированы под Купянском
Под Купянском уничтожили наемников из ЮАР, воевавших за ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Под Купянском в Харьковской области уничтожили наемников из Южно-Африканской Республики, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что за последние дни Киев потерял в этом районе более 70 человек, тогда как российские штурмовые подразделения продолжают продвигаться вглубь города и занимать высотные здания.
«Наемники из ЮАР, воюющие за ВСУ, ликвидированы под Купянском. За несколько дней Украина потеряла в городе более 70 человек», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что российские штурмовые подразделения продолжают продвигаться вглубь города и занимать высотные здания, пока украинская армия несет значительные потери при попытках удержать позиции.
Определить личности большинства погибших после ударов ФАБ-500 по местам сосредоточения противника оказалось затруднительно, однако удалось установить, что среди ликвидированных есть наемники из Южной Африки, воевавшие на стороне ВСУ за вознаграждение в размере 5 тысяч долларов, сообщил telegram-канал. Там уточнили, что граждане ЮАР, участвовали в боевых действиях за пять тысяч долларов.
Штурмовые подразделения ВС РФ за последние сутки прошли еще два километра по городской черте Купянска и продолжают занимать стратегически важные объекты. В результате авиаударов по скоплениям украинских сил некоторые тела погибших не поддаются идентификации. При этом известно, что одно из подразделений ВСУ — 114-я бригада территориальной обороны, понесшая наиболее серьезные потери, — выведена из города.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Так расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.