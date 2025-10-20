У мировых компаний начался серьезный сбой

Глобальный сбой Amazon Web Services парализовал цифровую инфраструктуру по всему миру Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Крупный сбой облачной платформы Amazon Web Services (AWS) привел к нарушениям в работе популярных сервисов по всему миру. Об этом сообщают западные СМИ.

«Мы можем подтвердить рост частоты возникновения ошибок и увеличение задержек на ряде сервисов AWS в регионе США-ВОСТОК-1», — заявили в компании, передает Bloomberg. Сбой затронул такие популярные сервисы, как Snapchat, Zoom, Roblox, Fortnite, Verizon, Coinbase, Signal, McDonald's и Disney.

Проблемы с доступностью сервисов фиксируются у пользователей в разных странах. Amazon Web Services является одной из крупнейших облачных платформ в мире, и ее сбои регулярно вызывают цепную реакцию у зависимых сервисов.

