У мировых компаний начался серьезный сбой

Сбой Amazon Web Services нарушил работу Snapchat, Zoom и Disney
20 октября 2025 в 14:33
Глобальный сбой Amazon Web Services парализовал цифровую инфраструктуру по всему миру

Глобальный сбой Amazon Web Services парализовал цифровую инфраструктуру по всему миру

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Крупный сбой облачной платформы Amazon Web Services (AWS) привел к нарушениям в работе популярных сервисов по всему миру. Об этом сообщают западные СМИ.

«Мы можем подтвердить рост частоты возникновения ошибок и увеличение задержек на ряде сервисов AWS в регионе США-ВОСТОК-1», — заявили в компании, передает Bloomberg. Сбой затронул такие популярные сервисы, как Snapchat, Zoom, Roblox, Fortnite, Verizon, Coinbase, Signal, McDonald's и Disney.

Проблемы с доступностью сервисов фиксируются у пользователей в разных странах. Amazon Web Services является одной из крупнейших облачных платформ в мире, и ее сбои регулярно вызывают цепную реакцию у зависимых сервисов.

Массовые сбои в работе крупных интернет-сервисов фиксируются не впервые: ранее пользователи из разных стран уже сталкивались с перебоями в доступе к YouTube, Steam, Roblox и Twitch. В России проблемы с YouTube наблюдаются с 2024 года после ухода компании Google с российского рынка. Эксперты связывали подобные инциденты с техническими трудностями и изменениями в работе зарубежных компаний.

