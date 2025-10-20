В ЕС могут существенно изменить правила ради приема Украины

ЕС предложил принимать новых членов без права вето для Украины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз рассматривает возможность принятия новых членов, включая Украину, без предоставления им полноценного права голоса. Об этом сообщает одно из изданий со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

«Новые страны могут потенциально присоединиться к Европейскому союзу без полного права голоса, что может сделать таких лидеров, как венгерский премьер Виктор Орбан, более поддающимися вступлению Украины в блок», — отмечается в материале газеты Politico. Инициатива, продвигаемая Австрией и Швецией, предполагает, что новые члены ЕС смогут вступать в блок без права накладывать вето на решения союза. Полноценные права они получат только после проведения масштабной реформы институтов ЕС. Это предложение рассматривается как способ обойти сопротивление Венгрии, которая блокирует начало переговоров о членстве Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно выступает против ускоренной евроинтеграции Украины. На саммите ЕС в июне он заявил, что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос требует единогласного решения. Согласно проведенному в Венгрии опросу, 95% участников (более 2 миллионов человек) высказались против членства Украины в Евросоюзе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее выразил сомнения в способности Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Орбан также заявлял, что вступление Украины разрушит венгерскую экономику, а Брюссель использует Киев в качестве «колониального проекта».