Российские войска нанесли удары по объектам ВСУ
20 октября 2025 в 14:35
Срочная новость
Фото: © URA.RU
За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также по местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом МО РФ сообщило в своем официальном telegram-канале.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал