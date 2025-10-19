Во Франции заявили об упадке страны после ограбления Лувра: последние новости о скандальном преступлении

Ограбившие Лувр выбросили корону императрицы Богарне при побеге Фото: Naoki Morita / AFLO / Global Look Press

В Лувре преступники совершили кражу девяти ювелирных изделий, ранее принадлежавших императору Наполеону Бонапарту и его супруге, императрице Жозефине. По предварительным данным, неизвестные проникли в одну из самых известных его экспозиций — галерею Аполлона. Среди похищенных предметов, предположительно, находятся королевские регалии, которые Наполеон специально заказал к своей коронации. Последние новости о скандальном ограблении — в материале URA.RU.

Что случилось

Преступники украли девять драгоценностей Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press

Трое неизвестных в масках проникли в здание на набережной Сены, где ведутся строительные работы. При этом, по данным Parisien, преступников было четверо, они были одеты в желтые жилеты. Для доступа к помещению в галерее Аполлона, расположенному на втором этаже, злоумышленники воспользовались специализированной техникой. Разбив окна, двое из преступников вошли внутрь, в то время как третий остался снаружи.

Неизвестные похитили девять экспонатов из коллекции ювелирных украшений Наполеона и императрицы Жозефины, среди которых были колье, брошь и диадема. Все ценные предметы находились в витринах, посвященных французским монархам. После совершения кражи злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. Вскоре недалеко от Лувра была обнаружена поврежденная корона супруги императора Наполеона III. Le Parisien пишет, что вскоре также было найдено еще одно украшение.

Ограбление Лувра — признак упадка Франции

Глава французской парламентской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла охарактеризовал недавнее ограбление, совершенное в Лувре, как свидетельство «упадка» государственных институтов Франции. «Ограбление, позволившее ворам похитить драгоценности французской короны, стало нестерпимым унижением для нашей страны. Как далеко зайдет упадок государства?» — отметил Барделла на своей странице в соцсети X.

Преступление заняло семь минут

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что ограбление Лувра в Париже заняло семь минут. Об этом пишет Le Parisien. В публикации отмечается, что, согласно заявлению министра, злоумышленники похитили «бесценные драгоценности». Бывший префект полиции Парижа, в свою очередь, подчеркнул, что преступление, по всей видимости, совершила группа лиц, заранее тщательно подготовившаяся и изучившая обстановку.

При этом министр культуры Франции Рашида Дати в эфире TF1 заявила, что кражу ювелирных изделий из Лувра совершили профессиональные преступники. По ее словам, вся операция заняла менее четырех минут. Дати также подчеркнула, что обеспечение безопасности музеев в стране на протяжении последних 40 лет оставалось недостаточно проработанным вопросом.

Как грабители проникли в Лувр

Преступники проникли в Лувр через окно на втором этаже Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что злоумышленники проникли в Лувр, воспользовавшись лестницей, размещенной на автовышке. По словам дипломата, преступники поднялись по этой лестнице, установленной на грузовом автомобиле, и через разбитое окно проникли в галерею Аполлона. В ходе интервью радиостанции France Inter Нуньес подчеркнул, что сотрудники полиции Парижа задействованы в масштабной операции по розыску грабителей.

Машина преступников все еще стоит у Лувра

Небольшой автомобиль с выдвижной лестницей, с помощью которой преступники проникли в Лувр, по-прежнему находится возле музея. Подъезды к транспорту заблокированы, сотрудники полиции продолжают следственные действия. Машина припаркована вплотную к фасаду здания со стороны Сены, дверь авто распахнута, а лестница ведет на балкон второго этажа.

Паника после ограбления

Посетителей Лувра после ограбления охватила паника Фото: Naoki Morita / AFLO / Global Look Press

После ограбления в Лувре во время эвакуации среди посетителей возникла паника, пишет Le Parisien. Одна из очевидиц рассказала, что сотрудники полиции спешили к стеклянной пирамиде и предпринимали попытки попасть внутрь музея через боковые стеклянные двери, однако все они оказались заперты, и открыть их не представлялось возможным. По данным Le Parisien, во время эвакуации посетители действовали несогласованно: они в панике бежали и пытались постучать в закрытые двери, стремясь покинуть здание.

Началось расследование