Ударил учителя по затылку и пытался задушить: что известно о драке преподавателя и школьника в Бурятии

Школьник ударил учителя физики в Бурятии (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одной из школ Бурятии произошел конфликт между учителем физики и учеником, в результате которого подросток получил перелом кисти. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Наталья Штыкина. По данным, размещенным в соцсетях, инцидент произошел в селе Поселье. Группа учащихся завела преподавателя в раздевалку, где между ним и одним из школьников возникла драка.

Власти региона заявили, что учитель временно отстранен от исполнения должностных обязанностей, а по факту случившегося проводится служебная проверка. Что еще известно о ситуации и как на нее отреагировали власти и органы — в материале URA.RU.

Почему возник конфликт и чем закончился

В средней школе села Поселье произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Согласно сообщениям в соцсетях, группа учеников на перемене затащила учителя физики в раздевалку, где между педагогом и одним из школьников началась драка. По опубликованным в telegram-каналах видеозаписям видно, как ученик наносит удар учителю по затылку, а затем пытается его задушить.

Продолжение после рекламы

В качестве возможной причины случившегося указывается, что преподаватель якобы дал школьнику подзатыльник. Со слов подростков, их одноклассник баловался с водным нерфом — за это его и ударили, передает telegram-канал Mash.

В прокуратуре республики выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия сообщила, что в результате происшествия подросток получил травму — перелом кисти. Она особо отметила, что применение физической силы в образовательном процессе недопустимо при любых обстоятельствах. Омбудсмен подчеркнула, что находится в постоянном контакте с семьей пострадавшего и взаимодействует с сотрудниками правоохранительных органов.

Прокуратура начала проверку

В настоящее время педагог отстранен от исполнения служебных обязанностей. Компетентные органы инициировали проверку обстоятельств произошедшего.

В прокуратуре Бурятии проинформировали, что по данному факту была организована проверка. По ее итогам руководителю районного управления образования внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства, связанные с недостаточным контролем за учебным процессом.

Коллеги педагога создали петицию в его защиту

Коллеги преподавателя физики создали петицию в его поддержку. В обращении утверждается, что педагог стал объектом провокаций и травли. Подписанты петиции требуют привлечь к ответственности ученика, полезшего в драку, а также подчеркивают, что произошедший инцидент демонстрирует отсутствие у учителей достаточных прав в образовательных учреждениях. Это, по их мнению, способствует безнаказанности среди школьников.

Коллеги преподавателя физики создали петицию в его защиту (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Заявление властей об инциденте

Глава министерства образования республики Валерий Поздняков, комментируя ситуацию, отметил, что ответственность в подобных конфликтах лежит на обеих сторонах. Однако он подчеркнул, что у данного учителя отсутствует профессиональное педагогическое образование.

Кроме того, глава республики Алексей Цыденов сообщил, что расследованием обстоятельств произошедшего займутся не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, включая работу с родителями участников конфликта. Прежде, чем требовать соблюдения своих прав, необходимо выполнять свои обязанности. Одна из ключевых обязанностей ученика — уважать педагога. Независимо от возраста, опыта или личных качеств, учитель остается учителем и заслуживает уважительного отношения, отметил глава региона. Он также обратился к родителям школьников с призывом формировать у детей уважение к педагогам. Только при соблюдении этой нормы возможно создание благоприятной образовательной среды и привлечение молодых специалистов в школы.

Продолжение после рекламы

«Учителя тоже люди: они совершают ошибки, бывают неидеальными. Но покажите мне идеального ученика и неошибающегося родителя. Мы все неидеальны. В ситуации компетентные органы разберутся детально и посекундно, с чего все началось, кто кого спровоцировал. Но таких ситуаций в принципе не должно быть", — добавил Алексей Цыденов в telegram-канале.