Армия и оружие

Военкор Поддубный рассказал, что стало целью ночного удара по порту в Одессе

ВС РФ нанесли удар по порту в Одессе, где находился важный военный груз
20 октября 2025 в 14:11
Сообщается, что военный груз был из Румынии

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская армия в ночь на 20 октября нанесла ракетный удар по одному из портовых объектов в Одессе. Целью атаки был военный груз. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Важный военный груз уничтожен в одесском порту Южный. Место удара до сих пор охвачено огнем», — написал военкор в своем telegram-канале.

Поддубный также проинформировал, что удар был нанесен по грузу, прибывшему из Румынии. Каких-либо иных сведений журналист не сообщил.

Порт «Южный» и его окрестности уже подвергались ударам со стороны ВС РФ. В ночь с 7 на 8 октября российские военные атаковали объекты портовой инфраструктуры в районе села Беляры, где, по данным источников, ВСУ проводили тренировки и разгрузку военной техники, включая беспилотные катера. Тогда удары пришлись по причалам, используемым для разгрузки вооружения, что временно нарушило работу порта.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

