Apple отказалась продавать в РФ новый iPhone и другие устройства

Apple не будет продавать в России новые устройства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская корпорация Apple отказалась от продаж в России новой продукции с весенней презентации. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«Apple отказалась от продажи в России нового iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое есть в распоряжении агентства. Продажи нового iPhone SE стартовали 18 марта.

Ранее Apple ограничила россиянам доступ к онлайн-просмотру весенней презентации на официальном сайте. На youtube-канале бренда также вместо видео пользователям показывается баннер с сообщением «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране».