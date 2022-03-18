Apple отказалась продавать в РФ новый iPhone и другие устройства

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Apple не будет продавать в России новые устройства Фото:
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Американская корпорация Apple отказалась от продаж в России новой продукции с весенней презентации. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

«Apple отказалась от продажи в России нового iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое есть в распоряжении агентства. Продажи нового iPhone SE стартовали 18 марта.

Ранее Apple ограничила россиянам доступ к онлайн-просмотру весенней презентации на официальном сайте. На youtube-канале бренда также вместо видео пользователям показывается баннер с сообщением «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране».

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Американская корпорация Apple отказалась от продаж в России новой продукции с весенней презентации. Об этом говорится в официальном заявлении компании. «Apple отказалась от продажи в России нового iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое есть в распоряжении агентства. Продажи нового iPhone SE стартовали 18 марта. Ранее Apple ограничила россиянам доступ к онлайн-просмотру весенней презентации на официальном сайте. На youtube-канале бренда также вместо видео пользователям показывается баннер с сообщением «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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