Apple запретила просмотр своей презентации в России. Скрин

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Россияне не смогут узнать о новой продукции Apple Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская корпорация Apple ограничила россиянам доступ к онлайн-просмотру весенней презентации. Трансляция не доступна ни на официальном сайте apple.com, ни на youtube-канале бренда.

Первая в 2022 году презентация компании должна пройти 8 марта. Но на русской версии сайта вместо анонса новой презентации появляется повтор предыдущей, осенней, трансляции.

На youtube-канале бренда также вместо видео пользователям показывается баннер с сообщением «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране». Ранее Apple приостановила возможность приобретения товаров для России. Информация содержится на официальном сайте компании.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что вооруженные силы РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Однако США и страны Запада продолжают вводить масштабные экономические санкции против России.

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Американская корпорация Apple ограничила россиянам доступ к онлайн-просмотру весенней презентации. Трансляция не доступна ни на официальном сайте apple.com, ни на youtube-канале бренда. Первая в 2022 году презентация компании должна пройти 8 марта. Но на русской версии сайта вместо анонса новой презентации появляется повтор предыдущей, осенней, трансляции. На youtube-канале бренда также вместо видео пользователям показывается баннер с сообщением «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране». Ранее Apple приостановила возможность приобретения товаров для России. Информация содержится на официальном сайте компании. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что вооруженные силы РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Однако США и страны Запада продолжают вводить масштабные экономические санкции против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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