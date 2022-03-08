Американская корпорация Apple ограничила россиянам доступ к онлайн-просмотру весенней презентации. Трансляция не доступна ни на официальном сайте apple.com, ни на youtube-канале бренда.
Первая в 2022 году презентация компании должна пройти 8 марта. Но на русской версии сайта вместо анонса новой презентации появляется повтор предыдущей, осенней, трансляции.
На youtube-канале бренда также вместо видео пользователям показывается баннер с сообщением «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране». Ранее Apple приостановила возможность приобретения товаров для России. Информация содержится на официальном сайте компании.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что вооруженные силы РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Однако США и страны Запада продолжают вводить масштабные экономические санкции против России.
Американская корпорация Apple ограничила россиянам доступ к онлайн-просмотру весенней презентации. Трансляция не доступна ни на официальном сайте apple.com, ни на youtube-канале бренда. Первая в 2022 году презентация компании должна пройти 8 марта. Но на русской версии сайта вместо анонса новой презентации появляется повтор предыдущей, осенней, трансляции. На youtube-канале бренда также вместо видео пользователям показывается баннер с сообщением «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране». Ранее Apple приостановила возможность приобретения товаров для России. Информация содержится на официальном сайте компании. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны заявляет, что вооруженные силы РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Однако США и страны Запада продолжают вводить масштабные экономические санкции против России.