Сбербанк меняет правила денежных переводов

18 марта 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

По новым правилам Сбербанка переводы за рубеж доступны через приложение Сбербанк онлайн только в евро Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С 18 марта Сбербанк меняет правила денежных переводов для счетов в американских банках. В качестве ответа на санкции по отношению к России, банк ограничил все переводы в другие финансовые организации в иностранной валюте — долларах США, фунтах, датских и шведских кронах, а также в канадских долларах. «18 марта вступили в силу санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках. Они коснулись межбанковских переводов по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж. Это значит, что в Сбере нельзя сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах», — Об этом появилась информация на официальном сайте Сбербанка России. В офисах Сбербанка по-прежнему можно отправлять переводы в другие банки (как по России, так и за рубеж) в рублях, евро и др. При этом в финансовой организации подчеркнули, что переводы за рубеж через приложение «Сбербанк онлайн» будут доступны только в евро. Переводы по России в другие банки в приложении «Сбербанк онлайн» осуществляются в рублях по прежним правилам без ограничений. Ранее ЦБ России включил кредитную организацию Сбербанк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Там отметили, что это позволит компании обеспечивать клиентам возможность выпуска активов на своей платформе. На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денационализации Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, многие страны ввели санкции в отношении России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что санкции, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 18 марта Сбербанк меняет правила денежных переводов для счетов в американских банках. В качестве ответа на санкции по отношению к России, банк ограничил все переводы в другие финансовые организации в иностранной валюте — долларах США, фунтах, датских и шведских кронах, а также в канадских долларах. «18 марта вступили в силу санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках. Они коснулись межбанковских переводов по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж. Это значит, что в Сбере нельзя сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах», — Об этом появилась информация на официальном сайте Сбербанка России. В офисах Сбербанка по-прежнему можно отправлять переводы в другие банки (как по России, так и за рубеж) в рублях, евро и др. При этом в финансовой организации подчеркнули, что переводы за рубеж через приложение «Сбербанк онлайн» будут доступны только в евро. Переводы по России в другие банки в приложении «Сбербанк онлайн» осуществляются в рублях по прежним правилам без ограничений. Ранее ЦБ России включил кредитную организацию Сбербанк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Там отметили, что это позволит компании обеспечивать клиентам возможность выпуска активов на своей платформе. На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денационализации Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, многие страны ввели санкции в отношении России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что санкции, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.