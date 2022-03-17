Центробанк расширил полномочия Сбербанка

Центробанк России включил кредитную организацию Сбербанк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Это позволит компании обеспечивать клиентам возможность выпуска активов на своей платформе.
«Согласование правил и внесение в реестр позволяют компании обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме. Организация также сможет самостоятельно осуществлять операции обмена внутри своей платформы», — сообщается на сайте ЦБ РФ.
Помимо Сбербанка в список компаний, которых ЦБ включил в реестр, числятся «Атомайз» и «Лайтхаус». Им предоставлены соответствующие полномочия.
Ранее в пресс-службе Сбербанка сообщили, что с 8 марта клиенты смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться ими можно, если доход заемщиков упал более чем на 30%. Для получения кредитных каникул необходимо подтвердить падение доходов официальными документами, а сам договор о кредите должен быть заключен до 1 марта 2022 года, пишет MK.RU.
Центробанк России включил кредитную организацию Сбербанк в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Это позволит компании обеспечивать клиентам возможность выпуска активов на своей платформе. «Согласование правил и внесение в реестр позволяют компании обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме. Организация также сможет самостоятельно осуществлять операции обмена внутри своей платформы», — сообщается на сайте ЦБ РФ. Помимо Сбербанка в список компаний, которых ЦБ включил в реестр, числятся «Атомайз» и «Лайтхаус». Им предоставлены соответствующие полномочия. Ранее в пресс-службе Сбербанка сообщили, что с 8 марта клиенты смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться ими можно, если доход заемщиков упал более чем на 30%. Для получения кредитных каникул необходимо подтвердить падение доходов официальными документами, а сам договор о кредите должен быть заключен до 1 марта 2022 года, пишет MK.RU.