Речь Евгения Куйвашева длилась пару минут, почти сразу после выступления он уехал по другим делам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на митинге в центре Екатеринбурга, посвященном годовщине вхождения Крыма в состав России и спецоперации РФ на Украине, призвал свердловчан сплотиться перед внешней угрозой. «Урал всегда будет поддерживать президента России» Владимира Путина, заявил губернатор.

«Свердловская область — опорный край державы. Всегда была и будет интеллектуальным, промышленным, кадровым потенциалом России. И всегда наша область будет поддерживать созидательные начинания. Сегодня наша страна стоит перед очень важным рубежом. Только сплоченность позволит нам преодолеть все трудности с гордо поднятой головой. За свободу, за Отечество!» — сказал Куйвашев, сорвав овации.

В заполненном людьми Историческом сквере (власти пока не раскрывают количество собравшихся) он появился к самому началу акции — в сопровождении своего зама Олега Чемезова. Вместе с Куйвашевым на митинг также пришли некоторые другие его замы, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий. Выступая со сцены, Бабушкина заявила о двойных стандартах властей стран Запада и призвала поддержать действия руководства РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Помимо Бабушкиной и Куйвашева, перед собравшимися выступили депутаты гордумы Тимофей Жуков и Сергей Воронин, другие представители регионального парламента, общественники. В перерывах между их спичами на сцену выходили артисты (например, финалист первого сезона шоу «Голос» Евгений Кунгуров, исполнивший «Катюшу»). По окончании официальной части микрофон взял один из фронтменов группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. К тому моменту люди начали расходиться — акция была рассчитана на час, до 14:00. К моменту публикации она завершилась.

Акция в Историческом сквере стала первым по-настоящему большим легальным мероприятием на открытом воздухе за последнее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Людей на входе тщательно обыскивала полиция, но для VIP сделали исключение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На закрытой площадке у сцены вместе с Куйвашевым находились его замы, депутаты гордумы и заксобрания, ректор УрГЭУ Яков Силин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер гордумы Игорь Володин (слева) и его зам Виктор Тестов (справа) наблюдали за событием не из VIP-зоны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От руководства мэрии же не было почти никого. Удалось заметить лишь соратницу градоначальника Алексея Орлова, начальник департамента общественных связей Галина Токарева и новый глава комитета по экологии Артур Зиганшин (слева от нее) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Точную численность акции власти пока не называют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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