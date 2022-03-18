В Свердловской области на фоне санкций возобновляют выпуск бумаги

Первую партию планируют выпустить уже в апреле Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Туринский целлюлозно-бумажный завод» возобновит выпуск белой офисной бумаги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Русаков.

«Видим, что ситуация непростая. У нас есть возможность делать белую бумагу. Мы сейчас пытаемся решить с технологами, что можно сделать. Третий день изучаем вопрос», — рассказал Дмитрий Русаков.

Первую партию планируют выпустить уже в апреле. Поначалу будут производить только бумагу формата А-4. В каком объеме, еще не определено. Какой будет стоимость одной пачки, пока также не известно. Рыночная цена сейчас, по словам главы предприятия, порядка 600 рублей.

Проблем с отбеливателем у производителя не возникнет, уверен гендиректор предприятия. «Хоть и говорят, что нужна отбелка перекисью водорода, но многие предприятия до сих пор отбеливают хлором российского производства. Пока никаких препятствий не видим», — добавил он.

Завод приостановил выпуск белой бумаги в 2018 году. Тогда компания ушла в другой сегмент. Начали выпускать упаковочные материалы из макулатуры — гофрированной бумаги и картона. В тот момент производство этих товаров было более ликвидно.

За последние несколько дней цены на бумагу в России выросли в 2-3 раза и выше. Из-за этого многие бюджетные учреждения не могут провести плановые закупки канцелярии. Так, в думе Екатеринбурга начали экономить на бумаге. Спикер Игорь Володин распорядился ограничить тиражирование и печать документов на бумажных носителях.

Как сообщали СМИ, несколько производителей в разных регионах приостановили выпуск форматной бумаги, поскольку прекратились поставки отбеливающего реагента из-за Европы. Также звучала версия, что дефицит возник из-за ухода из России нескольких зарубежных компаний, владеющих целюлозно-бумажными комбинатами.

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