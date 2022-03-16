16 марта 2022
15 марта 2022

В Челябинске резко выросли цены на офисную бумагу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Принтер, офисная бумага. Екатеринбург, офис, бумага, документы, чистый лист
Рост цен превысил 200% Фото:
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В Челябинске магазины товаров для офиса 17 марта резко подняли цену на офисную бумагу. Стоимость товара меняется каждые несколько часов. За сутки цена выросла в несколько раз, а рост превысил 200%, передает корреспондент URA.RU.

Так 16 марта в сервисном центре «Мираж» цена на упаковку в 500 листов «Снегурочки», формата А4, была 260 рублей, а на марку «SvetoCopy» — 550 рублей. Утром 17 марта стоимость обеих марок поднялась до 560 рублей за упаковку. К полудню дня цена этих видов бумаги выросла до 700 рублей. Дозвониться до сервисного центра URA.RU не удалось.

В «КанцСити» 17 марта за упаковку «Снегурочки» придется заплатить 1799 рублей. В «КанцПарке» бумагу такой марки не найти. Однако бумага «SvetoCopy» имеется в наличии и продается за 970 рублей. URA.RU выяснило, повлияет ли на работу органов власти повышение цен на бумагу.

«Задолго до изменения цен мы активно внедряли электронный документооборот, и расходы на бумагу у нас, конечно, заложены, но они постоянно сокращаются, так как большинство бумаг обрабатывается в электронном виде», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии

В управлении делами правительства Челябинской области URA.RU также пояснили, что новые цены не повлияют на работу. Расходы на бумагу сократились после внедрения электронного документооборота.

Цена бумаги в сервисном центре «Мираж» 16 марта
Цена бумаги в сервисном центре «Мираж» 17 марта
Цена бумаги в канцелярском магазине «КанцСити» 17 марта
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В Челябинске магазины товаров для офиса 17 марта резко подняли цену на офисную бумагу. Стоимость товара меняется каждые несколько часов. За сутки цена выросла в несколько раз, а рост превысил 200%, передает корреспондент URA.RU. Так 16 марта в сервисном центре «Мираж» цена на упаковку в 500 листов «Снегурочки», формата А4, была 260 рублей, а на марку «SvetoCopy» — 550 рублей. Утром 17 марта стоимость обеих марок поднялась до 560 рублей за упаковку. К полудню дня цена этих видов бумаги выросла до 700 рублей. Дозвониться до сервисного центра URA.RU не удалось. В «КанцСити» 17 марта за упаковку «Снегурочки» придется заплатить 1799 рублей. В «КанцПарке» бумагу такой марки не найти. Однако бумага «SvetoCopy» имеется в наличии и продается за 970 рублей. URA.RU выяснило, повлияет ли на работу органов власти повышение цен на бумагу. «Задолго до изменения цен мы активно внедряли электронный документооборот, и расходы на бумагу у нас, конечно, заложены, но они постоянно сокращаются, так как большинство бумаг обрабатывается в электронном виде», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии В управлении делами правительства Челябинской области URA.RU также пояснили, что новые цены не повлияют на работу. Расходы на бумагу сократились после внедрения электронного документооборота.
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