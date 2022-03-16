Рост цен превысил 200% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске магазины товаров для офиса 17 марта резко подняли цену на офисную бумагу. Стоимость товара меняется каждые несколько часов. За сутки цена выросла в несколько раз, а рост превысил 200%, передает корреспондент URA.RU.

Так 16 марта в сервисном центре «Мираж» цена на упаковку в 500 листов «Снегурочки», формата А4, была 260 рублей, а на марку «SvetoCopy» — 550 рублей. Утром 17 марта стоимость обеих марок поднялась до 560 рублей за упаковку. К полудню дня цена этих видов бумаги выросла до 700 рублей. Дозвониться до сервисного центра URA.RU не удалось.

В «КанцСити» 17 марта за упаковку «Снегурочки» придется заплатить 1799 рублей. В «КанцПарке» бумагу такой марки не найти. Однако бумага «SvetoCopy» имеется в наличии и продается за 970 рублей. URA.RU выяснило, повлияет ли на работу органов власти повышение цен на бумагу.

«Задолго до изменения цен мы активно внедряли электронный документооборот, и расходы на бумагу у нас, конечно, заложены, но они постоянно сокращаются, так как большинство бумаг обрабатывается в электронном виде», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии

В управлении делами правительства Челябинской области URA.RU также пояснили, что новые цены не повлияют на работу. Расходы на бумагу сократились после внедрения электронного документооборота.

Цена бумаги в сервисном центре «Мираж» 16 марта Скрин: официальный сайт сервисного центра «Мираж»

Цена бумаги в сервисном центре «Мираж» 17 марта Скрин: официальный сайт сервисного центра «Мираж»

Цена бумаги в канцелярском магазине «КанцСити» 17 марта Скрин: Официальный сайт магазина «КанцСити» в Челябинске

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