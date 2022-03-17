17 марта 2022

Курганец признался, как 19 лет назад убил женщину. «На лошади вывез в лесной массив»

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, арест, наручники, задержание
Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему планируют предъявить обвинение Фото:

Силовики задержали подозреваемого в убийстве 31-летней жительницы Лебяжьевского района Курганской области, которая считалась без вести пропавшей с 2003 года. Мужчина уже дал признательные показания, сообщают пресс-служба областного УМВД и региональное следственное управление СК.

«В ходе оперативной работы полицейские получили информацию о гражданине, причастном к исчезновению местной жительницы 1971 года рождения. Проверяя полученные сведения, полицейские установили мужчину, с которым ее видели незадолго до исчезновения. По имеющейся информации, неоднократно судимый житель поселка Лебяжье работал скотником рядом с домом жертвы», — говорится в сообщении на сайте УМВД.

По данным СУ СК, мужчина 1977 года рождения на лошади вывез знакомую ему потерпевшую в лесной массив, а после ссоры убил ее. «Спустя несколько дней злоумышленник вернулся на место преступления, завернул тело убитой в одеяло и сокрыл его в компостной яме, расположенной в лесу», — добавили в ведомстве.

Подозреваемый признал вину в убийстве и указал следователям место, где спрятал тело жертвы. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство). СК проверяет обвиняемого на причастность к совершению иных возможных преступлений.

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Силовики задержали подозреваемого в убийстве 31-летней жительницы Лебяжьевского района Курганской области, которая считалась без вести пропавшей с 2003 года. Мужчина уже дал признательные показания, сообщают пресс-служба областного УМВД и региональное следственное управление СК. «В ходе оперативной работы полицейские получили информацию о гражданине, причастном к исчезновению местной жительницы 1971 года рождения. Проверяя полученные сведения, полицейские установили мужчину, с которым ее видели незадолго до исчезновения. По имеющейся информации, неоднократно судимый житель поселка Лебяжье работал скотником рядом с домом жертвы», — говорится в сообщении на сайте УМВД. По данным СУ СК, мужчина 1977 года рождения на лошади вывез знакомую ему потерпевшую в лесной массив, а после ссоры убил ее. «Спустя несколько дней злоумышленник вернулся на место преступления, завернул тело убитой в одеяло и сокрыл его в компостной яме, расположенной в лесу», — добавили в ведомстве. Подозреваемый признал вину в убийстве и указал следователям место, где спрятал тело жертвы. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство). СК проверяет обвиняемого на причастность к совершению иных возможных преступлений.
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