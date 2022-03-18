18 марта 2022
17 марта 2022

Пермский магазин Uniqlo работает последние сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Uniqlo. Пермь
Купить вещи популярного бренда можно до 20 марта включительно Фото:

Пермский магазин японской сети Uniqlo последний раз откроет свои двери в воскресенье, 20 марта. В компании заявили, что все 50 российских филиалов и интернет-магазин приостановят свою работу с 21 марта.

«Нам стало ясно, что мы больше не можем продолжать работу из-за ряда трудностей. Поэтому приняли решение временно остановить нашу деятельность», — объявили на сайте компании Fast Retailing.

Ранее URA.RU рассказывало, что на фоне сообщений об уходе из России бренда Uniqlo в пермском магазине выстроились огромные очереди. URA.RU готовило фоторепортаж того, как пермяки закупались одеждой.

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Пермский магазин японской сети Uniqlo последний раз откроет свои двери в воскресенье, 20 марта. В компании заявили, что все 50 российских филиалов и интернет-магазин приостановят свою работу с 21 марта. «Нам стало ясно, что мы больше не можем продолжать работу из-за ряда трудностей. Поэтому приняли решение временно остановить нашу деятельность», — объявили на сайте компании Fast Retailing. Ранее URA.RU рассказывало, что на фоне сообщений об уходе из России бренда Uniqlo в пермском магазине выстроились огромные очереди. URA.RU готовило фоторепортаж того, как пермяки закупались одеждой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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