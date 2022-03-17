Губернатор Махонин рассказал, что не любит в женщинах

18 марта 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Сильные женщины, это, конечно, хорошо, но Дмитрию Махонину с ними некомфортно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в передаче «Мужики» на телеканале RT рассказал о своем видении роли женщины в семье. Он заявил, что вряд ли ему будет комфортно рядом с бизнес-леди. «Все зависит от женщины, которая с тобой рядом. Если ей комфортно ухаживать за детьми, за своим мужчиной, значит, это правильно. Если женщине комфортно заниматься бизнесом, она будет заниматься бизнесом. Но смогу ли я с такой женщиной быть, большой вопрос», — заявил Дмитрий Махонин. Он объяснил это тем, что «так чувствует». Его мама, которая 25 лет занималась предпринимательством, всегда была лидером в семье. По словам Махонина, он знает, «что такое сильная, волевая женщина и как тяжело с ней бывает». Дмитрий Махонин также объяснил, почему принял решение зарегистрировать свой брак. Это не связано с тем, что он стал губернатором. «Я решил для себя, что женщина, с которой я живу 15 лет, достойна того, чтобы у нее была свадьба. Вопрос не в том, чтобы расписаться или не расписаться. Я не придаю этому никакого значения. Но у каждой женщины должна быть свадьба», — отметил губернатор. Его свадьба, кстати, была скромной. По словам Махонина, в первые 12 лет жизни с супругой, с которой его познакомила общая подруга, были свои сложности. В основном, они были связаны с жизнью на расстоянии, когда он работал в Москве, а семья находилась в Перми. Дочерей он балует, а с сыном отношения сложные, поскольку «там другое воспитание и другое внимание». Личную жизнь Махонин афишировать не любит, потому что «в мире много зла, а его дети ходят в обычные школы и детские сады». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в передаче «Мужики» на телеканале RT рассказал о своем видении роли женщины в семье. Он заявил, что вряд ли ему будет комфортно рядом с бизнес-леди. «Все зависит от женщины, которая с тобой рядом. Если ей комфортно ухаживать за детьми, за своим мужчиной, значит, это правильно. Если женщине комфортно заниматься бизнесом, она будет заниматься бизнесом. Но смогу ли я с такой женщиной быть, большой вопрос», — заявил Дмитрий Махонин. Он объяснил это тем, что «так чувствует». Его мама, которая 25 лет занималась предпринимательством, всегда была лидером в семье. По словам Махонина, он знает, «что такое сильная, волевая женщина и как тяжело с ней бывает». Дмитрий Махонин также объяснил, почему принял решение зарегистрировать свой брак. Это не связано с тем, что он стал губернатором. «Я решил для себя, что женщина, с которой я живу 15 лет, достойна того, чтобы у нее была свадьба. Вопрос не в том, чтобы расписаться или не расписаться. Я не придаю этому никакого значения. Но у каждой женщины должна быть свадьба», — отметил губернатор. Его свадьба, кстати, была скромной. По словам Махонина, в первые 12 лет жизни с супругой, с которой его познакомила общая подруга, были свои сложности. В основном, они были связаны с жизнью на расстоянии, когда он работал в Москве, а семья находилась в Перми. Дочерей он балует, а с сыном отношения сложные, поскольку «там другое воспитание и другое внимание». Личную жизнь Махонин афишировать не любит, потому что «в мире много зла, а его дети ходят в обычные школы и детские сады».