Минфин РФ призвал пересмотреть расходы на 2022 год

18 марта 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Минфин предлагает перераспределить расходы бюджета на 2022 год в объеме 485,9 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство финансов РФ выступило с предложением о перераспределении федерального бюджета на 2022 год в размере 485,9 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной. Общий объем средств составляет 485,9 млрд рублей», — сказано в сообщении Минфина. Перераспределение бюджета позволит минимизировать последствия ограничений и обеспечить финансирование первостепенных расходов. В ведомстве отметили, что бюджет на оплату труда и начисление выплат сокращать не планируется. Минфин ранее погасил все долги и избежал дефолта, при этом сроки погашения им не нарушены. Ранее сообщалось, что в России может начаться дефолт в иностранной валюте уже 16 марта. Такой прогноз выпустило американское издание Bloomberg. Там отметили, что большую часть российского долга оценивают как инвестиционный класс, потому это может повлиять на фонды и пожертвования, в том числе пенсионные. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство финансов РФ выступило с предложением о перераспределении федерального бюджета на 2022 год в размере 485,9 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной. Общий объем средств составляет 485,9 млрд рублей», — сказано в сообщении Минфина. Перераспределение бюджета позволит минимизировать последствия ограничений и обеспечить финансирование первостепенных расходов. В ведомстве отметили, что бюджет на оплату труда и начисление выплат сокращать не планируется. Минфин ранее погасил все долги и избежал дефолта, при этом сроки погашения им не нарушены. Ранее сообщалось, что в России может начаться дефолт в иностранной валюте уже 16 марта. Такой прогноз выпустило американское издание Bloomberg. Там отметили, что большую часть российского долга оценивают как инвестиционный класс, потому это может повлиять на фонды и пожертвования, в том числе пенсионные.