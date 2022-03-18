18 марта 2022

Минфин РФ призвал пересмотреть расходы на 2022 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Минфин предлагает перераспределить расходы бюджета на 2022 год в объеме 485,9 млрд рублей Фото:
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Министерство финансов РФ выступило с предложением о перераспределении федерального бюджета на 2022 год в размере 485,9 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной. Общий объем средств составляет 485,9 млрд рублей», — сказано в сообщении Минфина.

Перераспределение бюджета позволит минимизировать последствия ограничений и обеспечить финансирование первостепенных расходов. В ведомстве отметили, что бюджет на оплату труда и начисление выплат сокращать не планируется.

Минфин ранее погасил все долги и избежал дефолта, при этом сроки погашения им не нарушены. Ранее сообщалось, что в России может начаться дефолт в иностранной валюте уже 16 марта. Такой прогноз выпустило американское издание Bloomberg. Там отметили, что большую часть российского долга оценивают как инвестиционный класс, потому это может повлиять на фонды и пожертвования, в том числе пенсионные.

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Министерство финансов РФ выступило с предложением о перераспределении федерального бюджета на 2022 год в размере 485,9 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной. Общий объем средств составляет 485,9 млрд рублей», — сказано в сообщении Минфина. Перераспределение бюджета позволит минимизировать последствия ограничений и обеспечить финансирование первостепенных расходов. В ведомстве отметили, что бюджет на оплату труда и начисление выплат сокращать не планируется. Минфин ранее погасил все долги и избежал дефолта, при этом сроки погашения им не нарушены. Ранее сообщалось, что в России может начаться дефолт в иностранной валюте уже 16 марта. Такой прогноз выпустило американское издание Bloomberg. Там отметили, что большую часть российского долга оценивают как инвестиционный класс, потому это может повлиять на фонды и пожертвования, в том числе пенсионные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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