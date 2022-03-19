В Чехии заявили о возможных претензиях на запад Украины

В Чехии напомнили Украине об угрозе ее территориям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Украине нужно помнить о существовании возможной угрозы для западной границы. Об этом заявил чешский политолог, профессор Оскар Крейчи.

«Киеву нельзя забывать, что, помимо вопросов насчет восточной границы Украины, кое-кто может поднять вопрос о границе западной», — сказал Крейчи чешскому изданию Parlamentní listy. Он не уточнил, кто именно может претендовать на запад Украины.

Так политолог прокомментировал визит в Киев премьеров Польши, Чехии и Словении. По словам Крейчи, их приезд является политическим жестом. Остановить конфликт на Украине можно было бы, если бы премьеры начали переговоры с Москвой, но Прага отказалась от участия в обсуждениях, высказался он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива Украины допустил раздел Украины между странами. Он заявлял, что Польша, Венгрия и Румыния могут предъявить права на территорию, которую Украина получила в советское время. По его словам, речь идет о Тернопольской, Черновецкой, Волынской, Львовской областях Украины.