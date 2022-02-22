В Раде допустили раздел Украины между Польшей, Венгрией, Румынией

Польша, Венгрия и Румыния могут предъявить права на территорию, полученную Украиной в советское время. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
«Теперь ждем когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время „ненавистного, оккупационного коммунистического режима“. Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская область давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей „аннексии“», — написал Илья Кива в своем telegram-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил в своем обращении к россиянам, что накануне и после Великой Отечественной Войны экс-глава правительства СССР Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украинской ССР территории, которые до этого принадлежали Венгрии, Польше и Румынии, передает Пятый канал. По словам президента, Россия целиком и полностью создала современную Украину.
Польша, Венгрия и Румыния могут предъявить права на территорию, полученную Украиной в советское время. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Теперь ждем когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время „ненавистного, оккупационного коммунистического режима“. Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская область давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей „аннексии“», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил в своем обращении к россиянам, что накануне и после Великой Отечественной Войны экс-глава правительства СССР Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украинской ССР территории, которые до этого принадлежали Венгрии, Польше и Румынии, передает Пятый канал. По словам президента, Россия целиком и полностью создала современную Украину.