В Раде допустили раздел Украины между Польшей, Венгрией, Румынией

23 февраля 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Депутат Рады заявил, что украинцы получают второе гражданство и ждут «аннексии» Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Польша, Венгрия и Румыния могут предъявить права на территорию, полученную Украиной в советское время. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Теперь ждем когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время „ненавистного, оккупационного коммунистического режима“. Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская область давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей „аннексии“», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил в своем обращении к россиянам, что накануне и после Великой Отечественной Войны экс-глава правительства СССР Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украинской ССР территории, которые до этого принадлежали Венгрии, Польше и Румынии, передает Пятый канал. По словам президента, Россия целиком и полностью создала современную Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польша, Венгрия и Румыния могут предъявить права на территорию, полученную Украиной в советское время. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Теперь ждем когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время „ненавистного, оккупационного коммунистического режима“. Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская область давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей „аннексии“», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил в своем обращении к россиянам, что накануне и после Великой Отечественной Войны экс-глава правительства СССР Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украинской ССР территории, которые до этого принадлежали Венгрии, Польше и Румынии, передает Пятый канал. По словам президента, Россия целиком и полностью создала современную Украину.