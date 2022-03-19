Криминалист просит у государства 24 млн на изучение тела Ленина. Он считает большевика американцем

19 марта 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

По мнению Антона Калмыкова, роль Владимира Ленина с 1918 года играл американец Даниэль де Леон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник самарского «Центра независимой экспертизы на автомобильном транспорте» (ЦНЭАТ), эксперт-криминалист Антон Калмыков подал заявку на получение президентского гранта для исследования трупа основателя «Российской социал-демократической рабочей партии» Владимира Ленина (Ульянова). По его словам, на это потребуется более 24 миллионов рублей. Криминалист собирается опознать труп Ленина и доказать, что лидер большевиков был гражданином США. «Нужно будет документировать результаты опознания у американцев и у англичан. То есть мы должны получить результаты своей работы, которые бы признали потом в США и в Великобритании. Они, как главные участники событий того времени, должны признать, что такой факт есть, такой человек зарегистрирован, опознан правильно, в соответствии с наукой и юридической практикой», — цитирует Антона Калмыкова «Ридус». Как следует из заявки, опубликованной на сайте Фонда президентских грантов, криминалист собирается опознать труп Ленина и передать его в США. По мнению Калмыкова, лидер большевиков был американцем. В ходе своих исследований криминалист пришел к выводу, что на самом деле Ленин — это гражданин США, еврей Даниэль де Леон, который играл эту Ульянова с 1918 по 1924 года. Таким образом эксперт намерен снять с России обвинения в убийстве царской семьи, революции 1917 года и Красном терроре. Также одной из задач исследования является декоммунизация. Из собственного кармана Калмыков планирует выделить 17 000 рублей. От Фонда президентских грантов криминалист просит 24 303 000 рублей. По его словам, именно столько будут стоить экспертизы по разным вопросам и услуги западных юристов. Калмыков надеется, что часть работы будет оплачиваться по линии МВД, Следственного комитета РФ, Генпрокуратуры, МИД РФ и Российской академии наук. Он также рассчитывает на помощь международных ведомств. Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что тело Ленина нужно захоронить рядом с родственниками. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов предлагал убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце 2021 года говорил, что планов по переносу тела Ленина у российских властей нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Начальник самарского «Центра независимой экспертизы на автомобильном транспорте» (ЦНЭАТ), эксперт-криминалист Антон Калмыков подал заявку на получение президентского гранта для исследования трупа основателя «Российской социал-демократической рабочей партии» Владимира Ленина (Ульянова). По его словам, на это потребуется более 24 миллионов рублей. Криминалист собирается опознать труп Ленина и доказать, что лидер большевиков был гражданином США. «Нужно будет документировать результаты опознания у американцев и у англичан. То есть мы должны получить результаты своей работы, которые бы признали потом в США и в Великобритании. Они, как главные участники событий того времени, должны признать, что такой факт есть, такой человек зарегистрирован, опознан правильно, в соответствии с наукой и юридической практикой», — цитирует Антона Калмыкова «Ридус». Как следует из заявки, опубликованной на сайте Фонда президентских грантов, криминалист собирается опознать труп Ленина и передать его в США. По мнению Калмыкова, лидер большевиков был американцем. В ходе своих исследований криминалист пришел к выводу, что на самом деле Ленин — это гражданин США, еврей Даниэль де Леон, который играл эту Ульянова с 1918 по 1924 года. Таким образом эксперт намерен снять с России обвинения в убийстве царской семьи, революции 1917 года и Красном терроре. Также одной из задач исследования является декоммунизация. Из собственного кармана Калмыков планирует выделить 17 000 рублей. От Фонда президентских грантов криминалист просит 24 303 000 рублей. По его словам, именно столько будут стоить экспертизы по разным вопросам и услуги западных юристов. Калмыков надеется, что часть работы будет оплачиваться по линии МВД, Следственного комитета РФ, Генпрокуратуры, МИД РФ и Российской академии наук. Он также рассчитывает на помощь международных ведомств. Ранее депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что тело Ленина нужно захоронить рядом с родственниками. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов предлагал убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце 2021 года говорил, что планов по переносу тела Ленина у российских властей нет.