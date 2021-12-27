Песков: тело Ленина останется в Мавзолее

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Парк «Зарядье». Москва, мавзолей ленина, кремль, доступ граждан прекращен
Споры вокруг Мавзолея и тела Ленина не стихают много лет Фото:

Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина останется в Мавзолее. Других планов по этому поводу у российских властей нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этого вопроса нет на повестке дня. Сейчас повестка изобилует другими вопросами и проблемами», — заявил Песков в ответ на вопрос ТАСС о возможном выносе тела Ленина из Мавзолея.

В 2024 году исполняется 100 лет со дня смерти Ленина. Он скончался 21 января 1924 года в своей резиденции в подмосковных Горках на 54-м году жизни. Тело Ленина было забальзамировано и в 1930 году помещено в только что отстроенный мавзолей.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что тело Владимира Ленина рано или поздно будет вынесено из Мавзолея и захоронено. «Это действительно пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы», — подчеркнул он.

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Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина останется в Мавзолее. Других планов по этому поводу у российских властей нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Этого вопроса нет на повестке дня. Сейчас повестка изобилует другими вопросами и проблемами», — заявил Песков в ответ на вопрос ТАСС о возможном выносе тела Ленина из Мавзолея. В 2024 году исполняется 100 лет со дня смерти Ленина. Он скончался 21 января 1924 года в своей резиденции в подмосковных Горках на 54-м году жизни. Тело Ленина было забальзамировано и в 1930 году помещено в только что отстроенный мавзолей. Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что тело Владимира Ленина рано или поздно будет вынесено из Мавзолея и захоронено. «Это действительно пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы», — подчеркнул он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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