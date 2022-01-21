Владимир Ленин осуществил в России государственный переворот за немецкие деньги, считает Сергей Митрохин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина необходимо убрать из мавзолея и захоронить рядом с родственниками, так как он является символом узурпации власти. Такое заявление сделал депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — сказал Митрохин в беседе с РИА «Новости».

По словам депутата, Ленин не достоин лежать на самом почетном месте страны. «Человек за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство», — заключил Митрохин.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Черныше предложил убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. В частности Чернышев отметил, что Ленин лежит в мавзолее вопреки всем нормам морали.

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