Депутат Мосгордумы потребовал похоронить Ленина с родственниками. «Символ узурпации власти»

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Зимняя Москва, мавзолей ленина, город москва, ленин, достопримечательности москвы
Владимир Ленин осуществил в России государственный переворот за немецкие деньги, считает Сергей Митрохин Фото:

Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина необходимо убрать из мавзолея и захоронить рядом с родственниками, так как он является символом узурпации власти. Такое заявление сделал депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — сказал Митрохин в беседе с РИА «Новости».

По словам депутата, Ленин не достоин лежать на самом почетном месте страны. «Человек за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство», — заключил Митрохин.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Черныше предложил убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. В частности Чернышев отметил, что Ленин лежит в мавзолее вопреки всем нормам морали.

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Тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина необходимо убрать из мавзолея и захоронить рядом с родственниками, так как он является символом узурпации власти. Такое заявление сделал депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. «Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — сказал Митрохин в беседе с РИА «Новости». По словам депутата, Ленин не достоин лежать на самом почетном месте страны. «Человек за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство», — заключил Митрохин. Ранее вице-спикер Госдумы РФ Борис Черныше предложил убрать с Красной площади могилы всех вождей и политических деятелей СССР. В частности Чернышев отметил, что Ленин лежит в мавзолее вопреки всем нормам морали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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