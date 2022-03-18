18 марта 2022
17 марта 2022

Компания из Европы саботировала уральский проект. Вместо товара прислали оскорбления

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания из Европы саботировала поставку электрообрудования в УрФО Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тобольске могут возникнуть проблемы при модернизации теплопунктов из-за саботажа европейской компании. По данным источника URA.RU, предприятие Schneider Electric отказалась поставлять необходимое оборудование по уже заключенному контракту.

«В личном кабинете в статусе заказа появились провокационные нецензурные надписи. Скорее всего, европейская компания таким способом выступает против спецоперации России на Украине. Однако заложниками этой ситуации станут обычные жители», — рассказал источник. По данным инсайдера, оборудование не пришло предприятию ООО «В-Кик». На момент публикации связаться с руководством компании не удалось, по телефонам, указанным в открытом доступе на звонки не ответили. В российском представительстве Schneider Electric не смогли связать с пресс-службой или руководством компании.

По оценке экономиста Константина Селянина, подобные выходки могут сильно ударить не только по деловой репутации компании, но и по дальнейшей экономической деятельности предприятия. «Компания пострадает, но, возможно, к этому предприятие готово. Они, скорее всего, позже выпустят какой-то официальный ответ, что компания воспринимает санкции как форс-мажорные обстоятельства. Но при этом, стоит помнить, что обсуждается национализация иностранных активов в России тех компаний, которые уходят с рынка», — добавил эксперт.

Компания Schneider Electric является французским концерном, выпускающим электрооборудование и электроустановочные изделия. В России у предприятия находятся под контролем несколько заводов, один из которых расположен в Екатеринбурге. Ранее ряд иностранных компаний приостановил деятельность в России из-за того, что на Украине 24 февраля началась спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации.

В описании к заказам появились нецензурные выражения
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В Тобольске могут возникнуть проблемы при модернизации теплопунктов из-за саботажа европейской компании. По данным источника URA.RU, предприятие Schneider Electric отказалась поставлять необходимое оборудование по уже заключенному контракту. «В личном кабинете в статусе заказа появились провокационные нецензурные надписи. Скорее всего, европейская компания таким способом выступает против спецоперации России на Украине. Однако заложниками этой ситуации станут обычные жители», — рассказал источник. По данным инсайдера, оборудование не пришло предприятию ООО «В-Кик». На момент публикации связаться с руководством компании не удалось, по телефонам, указанным в открытом доступе на звонки не ответили. В российском представительстве Schneider Electric не смогли связать с пресс-службой или руководством компании. По оценке экономиста Константина Селянина, подобные выходки могут сильно ударить не только по деловой репутации компании, но и по дальнейшей экономической деятельности предприятия. «Компания пострадает, но, возможно, к этому предприятие готово. Они, скорее всего, позже выпустят какой-то официальный ответ, что компания воспринимает санкции как форс-мажорные обстоятельства. Но при этом, стоит помнить, что обсуждается национализация иностранных активов в России тех компаний, которые уходят с рынка», — добавил эксперт. Компания Schneider Electric является французским концерном, выпускающим электрооборудование и электроустановочные изделия. В России у предприятия находятся под контролем несколько заводов, один из которых расположен в Екатеринбурге. Ранее ряд иностранных компаний приостановил деятельность в России из-за того, что на Украине 24 февраля началась спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации.
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