Крупный агрокомплекс оценил риски дефицита зерна и масла в РФ

Подсолнечник является сырьем для производства многих важных продуктов Фото: Илья Московец © URA.RU

Крупнейший производитель подсолнечника ООО «Био-Тон» имеет достаточно семян и удобрений к посевной, чтобы обеспечить россиян маслом. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор агрокомплекса Ирина Логачева.

«Мы занимаемся сельским хозяйством, производством зерновых и масличных культур. Это базовое сырье для производства многих продуктов питания. Нам некогда оглядываться на санкции, мы готовимся к посевной. Семян и удобрений достаточно, занимаемся подготовкой техники к полевым работам. Ждем, когда сойдет снег, и мы сможем приступить к весенним полевым работам. Это сейчас важнее любых санкций. Их последствия будем оценивать позже, когда отсеемся», — сказала Ирина Логачева.

Директор агрохолдинга отметила важность замещения импортной продукции в условиях санкций. «Пока ясно одно — выиграют те, кто сделал ставку на импортозамещение и локализацию производства в России. Учитывая активность иностранных производителей сельхоз техники на нашем рынке, крайне важно локализовать производство запасных частей в стране», — объяснила Логачева.

Она рассказала, чего аграрии ждут от государства. «Было бы хорошо, чтобы Центробанк вник в проблемы агрокомплекса, который может стать ключевой точкой роста национальной экономики. Нам также крайне важна оперативность региональных органов власти по распределению уже выделенных Правительством средств поддержки, которые нужны аграриям именно сейчас, в сезон весенних полевых работ», — заключила директор ООО «Био-Тон».

Ранее западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. По его словам, в распределительных центрах достаточно запасов продуктов, благодаря чему поставки в торговые сети будут идти без перебоев.

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