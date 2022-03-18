Глава Минсельхоза: дефицита продуктов в РФ не будет

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, покупатель, пенсионер, супермаркет, пятерочка, магазин, потребительская корзина, продукты питания
Российские производители готовы адаптироваться к новым запросам рынка Фото:
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Российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа. У нас аналогичная ситуация была и в 2020 году, в начале пандемии. Дефицита продовольствия не будет, так как предприятия наращивают производство и готовы адаптироваться к новым запросам рынка», — приводит слова министра пресс-служба правительства РФ.

Также он добавил, что в распределительных центрах были формированы достаточные запасы продуктов. Благодаря этому поставки в торговые сети будут идти без перебоев.

Ранее сообщалось, что власти РФ планируют переориентировать рынок и расширить поставки из дружественных стран. Владимир Путин поблагодарил российских предпринимателей, которые дают эффективный ответ на санкционные вызовы, а также закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития российской экономики. По его словам, после ухода западных компаний с российского рынка ключевая роль в экономическом подъеме отводится частному бизнесу — перед ним открываются новые возможности.

Правительство РФ временно запретило экспорт зерновых и сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения будут действовать до конца июня 2022 года. Ранее в Минсельхозе сообщали, что запрет будет распространяться на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Кроме того, были приостановлены поставки удобрений. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда наименований продукции и сырья. В Минсельхозе сообщили, что Россия обеспечила себе продовольственную безопасность.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA.

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Российские аграрные производители наращивают производство и готовы обеспечить страну продовольствием. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа. У нас аналогичная ситуация была и в 2020 году, в начале пандемии. Дефицита продовольствия не будет, так как предприятия наращивают производство и готовы адаптироваться к новым запросам рынка», — приводит слова министра пресс-служба правительства РФ. Также он добавил, что в распределительных центрах были формированы достаточные запасы продуктов. Благодаря этому поставки в торговые сети будут идти без перебоев. Ранее сообщалось, что власти РФ планируют переориентировать рынок и расширить поставки из дружественных стран. Владимир Путин поблагодарил российских предпринимателей, которые дают эффективный ответ на санкционные вызовы, а также закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития российской экономики. По его словам, после ухода западных компаний с российского рынка ключевая роль в экономическом подъеме отводится частному бизнесу — перед ним открываются новые возможности. Правительство РФ временно запретило экспорт зерновых и сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения будут действовать до конца июня 2022 года. Ранее в Минсельхозе сообщали, что запрет будет распространяться на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Кроме того, были приостановлены поставки удобрений. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда наименований продукции и сырья. В Минсельхозе сообщили, что Россия обеспечила себе продовольственную безопасность. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA.
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