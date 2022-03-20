Бастрыкин поручил проверить взятых в плен украинских нацистов

Необходимо проверить задержанных лиц на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований. Такое распоряжение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установив их роль и степень участия в преступлениях украинского режима, а также обеспечить полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц», — говорится в сообщении. До этого в Минобороны РФ сообщили, что в городе Изюм военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких людей, которые являются лидерами националистических формирований и пособниками Службы безопасности Украины. Им удалось захватить важные документы.
Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов нацбата «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) Николай Кравченко с позывным Крук. Он был одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины». В 2014 году Кравченко был среди тех, кто открыл огонь по сторонникам «русской весны» на Рымарской улице в Харькове. Днем 16 марта боевики нацбатальона «Азов» совершили подрыв заминированного здания драмтеатра в Мариуполе.
Спецоперация на Украине проводится вынужденно, сообщали ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Он также сообщил, что целями спецоперации является завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация Украины.
Необходимо проверить задержанных лиц на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований. Такое распоряжение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установив их роль и степень участия в преступлениях украинского режима, а также обеспечить полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц», — говорится в сообщении. До этого в Минобороны РФ сообщили, что в городе Изюм военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких людей, которые являются лидерами националистических формирований и пособниками Службы безопасности Украины. Им удалось захватить важные документы. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов нацбата «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) Николай Кравченко с позывным Крук. Он был одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины». В 2014 году Кравченко был среди тех, кто открыл огонь по сторонникам «русской весны» на Рымарской улице в Харькове. Днем 16 марта боевики нацбатальона «Азов» совершили подрыв заминированного здания драмтеатра в Мариуполе. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, сообщали ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Он также сообщил, что целями спецоперации является завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация Украины.