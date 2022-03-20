20 марта 2022

Бастрыкин поручил проверить взятых в плен украинских нацистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Председатель СК поручил проверить захваченных в плен украинцев на причастность к преступлениям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Необходимо проверить задержанных лиц на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований. Такое распоряжение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установив их роль и степень участия в преступлениях украинского режима, а также обеспечить полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц», — говорится в сообщении. До этого в Минобороны РФ сообщили, что в городе Изюм военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких людей, которые являются лидерами националистических формирований и пособниками Службы безопасности Украины. Им удалось захватить важные документы.

Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов нацбата «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) Николай Кравченко с позывным Крук. Он был одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины». В 2014 году Кравченко был среди тех, кто открыл огонь по сторонникам «русской весны» на Рымарской улице в Харькове. Днем 16 марта боевики нацбатальона «Азов» совершили подрыв заминированного здания драмтеатра в Мариуполе.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно, сообщали ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Он также сообщил, что целями спецоперации является завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация Украины.

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Необходимо проверить задержанных лиц на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований. Такое распоряжение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установив их роль и степень участия в преступлениях украинского режима, а также обеспечить полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц», — говорится в сообщении. До этого в Минобороны РФ сообщили, что в городе Изюм военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких людей, которые являются лидерами националистических формирований и пособниками Службы безопасности Украины. Им удалось захватить важные документы. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов нацбата «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) Николай Кравченко с позывным Крук. Он был одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины». В 2014 году Кравченко был среди тех, кто открыл огонь по сторонникам «русской весны» на Рымарской улице в Харькове. Днем 16 марта боевики нацбатальона «Азов» совершили подрыв заминированного здания драмтеатра в Мариуполе. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, сообщали ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Он также сообщил, что целями спецоперации является завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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