Бастрыкин поручил проверить взятых в плен украинских нацистов

21 марта 2022 в 01:50 Размер текста - 17 +

Председатель СК поручил проверить захваченных в плен украинцев на причастность к преступлениям Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо проверить задержанных лиц на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований. Такое распоряжение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установив их роль и степень участия в преступлениях украинского режима, а также обеспечить полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц», — говорится в сообщении. До этого в Минобороны РФ сообщили, что в городе Изюм военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких людей, которые являются лидерами националистических формирований и пособниками Службы безопасности Украины. Им удалось захватить важные документы. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов нацбата «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) Николай Кравченко с позывным Крук. Он был одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины». В 2014 году Кравченко был среди тех, кто открыл огонь по сторонникам «русской весны» на Рымарской улице в Харькове. Днем 16 марта боевики нацбатальона «Азов» совершили подрыв заминированного здания драмтеатра в Мариуполе. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, сообщали ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Он также сообщил, что целями спецоперации является завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо проверить задержанных лиц на причастность к преступлениям лидеров захваченных в плен украинских нацформирований. Такое распоряжение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК проверить задержанных лиц на причастность к совершению преступлений в отношении мирного населения Донбасса и Украины, установив их роль и степень участия в преступлениях украинского режима, а также обеспечить полное, всестороннее и тщательное расследование преступной деятельности указанных лиц», — говорится в сообщении. До этого в Минобороны РФ сообщили, что в городе Изюм военнослужащие Росгвардии взяли в плен нескольких людей, которые являются лидерами националистических формирований и пособниками Службы безопасности Украины. Им удалось захватить важные документы. Ранее в Мариуполе был ликвидирован один из главных идеологов нацбата «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) Николай Кравченко с позывным Крук. Он был одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины». В 2014 году Кравченко был среди тех, кто открыл огонь по сторонникам «русской весны» на Рымарской улице в Харькове. Днем 16 марта боевики нацбатальона «Азов» совершили подрыв заминированного здания драмтеатра в Мариуполе. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, сообщали ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Он также сообщил, что целями спецоперации является завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация Украины.