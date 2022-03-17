Минобороны РФ: боевики «Азова» взорвали театр в Мариуполе

Боевики «Азова» взорвали здание драмтеатра, заявили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России) совершили подрыв заминированного здания драматического театра в Мариуполе, где могли находиться мирные граждане. Так в Минобороны РФ ответили на обвинения украинской стороны в адрес ВС России.

«Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла. По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона „Азов“ совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра», — сообщили в Минобороны.

Беженцы, выбравшиеся из Мариуполя, передали, что нацисты батальона «Азов» могли удерживать в здании театра мирных жителей в заложниках, заявили в ведомстве. Там также отметили, что данное здание никогда не рассматривалось как цель для поражения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.