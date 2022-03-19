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На Челябинск обрушился снежный буран. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, пешеход, буран, погода, снегопад, климат
Из-за снежного бурана видимость на дорогах почти нулевая Фото:

На Челябинск с утра, 21 марта, обрушился снежный буран. Как сообщили URA.RU читатели, из-за метели ничего не было видно. Порыв ветра был кратковременным, и быстро закончился, передает корреспондент URA.RU.

«Снег и ветер не давали поднять голову. Видимость была нулевая. Несмотря на небольшие показания градусника, на улице морозно из-за ветра», — говорят читатели.

Читатели добавили, что к бурану добавилась и наледь, появившаяся за ночь. По их словам, надо быть предельно аккуратным, чтобы не упасть.

Ранее синоптики предупреждали жителей области о шквальном ветре на протяжении всех выходных 19 и 20 марта. Ветер, согласно прогнозу областного ЦГМС, сохранится и в понедельник, 21 марта. В целом по области, согласно прогнозу, 21 марта будет облачно с прояснениями. При этом весь день будет идти снег, в отдельных районах из-за сильного — до 18 метров в секунду — ветра ожидаются метели. Также на дорогах возникнет гололедица, в горах она будет сильной.

Снегопад. Челябинск
Из-за снежного бурана видимость на дорогах стала почти нулевой
Фото:
Снегопад. Челябинск
К бурану добавилась наледь
Фото:

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На Челябинск с утра, 21 марта, обрушился снежный буран. Как сообщили URA.RU читатели, из-за метели ничего не было видно. Порыв ветра был кратковременным, и быстро закончился, передает корреспондент URA.RU. «Снег и ветер не давали поднять голову. Видимость была нулевая. Несмотря на небольшие показания градусника, на улице морозно из-за ветра», — говорят читатели. Читатели добавили, что к бурану добавилась и наледь, появившаяся за ночь. По их словам, надо быть предельно аккуратным, чтобы не упасть. Ранее синоптики предупреждали жителей области о шквальном ветре на протяжении всех выходных 19 и 20 марта. Ветер, согласно прогнозу областного ЦГМС, сохранится и в понедельник, 21 марта. В целом по области, согласно прогнозу, 21 марта будет облачно с прояснениями. При этом весь день будет идти снег, в отдельных районах из-за сильного — до 18 метров в секунду — ветра ожидаются метели. Также на дорогах возникнет гололедица, в горах она будет сильной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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