17 марта 2022

На Челябинскую область надвигаются метели и тепло. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Погода. Челябинск., снег, двор, девушка, каблуки, лужа, гололедица
На выходных в Челябинской области ожидают потепление до плюс 3 градусов Фото:

В Челябинске в выходные 19 и 20 марта ожидают весеннее потепление. Однако плюсовые температуры будут сопровождаться сильным ветром и метелями, предупреждают в Челябинском гидрометцентре.

«В грядущие выходные дневная температура воздуха в Челябинской области поднимется до плюс 3 градусов. Однако порывы ветра от 12 до 17 метров в секунду не дадут жителям насладиться весенним теплом. В ночь на понедельник, 21 марта, в регионе начнутся метели, которые продолжатся и днем», — сообщается на официальном сайте ЦГМС.

Синоптики добавили, что в области продолжатся «температурные качели». После дневного потепления столбики термометров по ночам будут опускаться до минус 26 градусов на протяжении всех выходных. Лишь к понедельнику, 21 марта, ночью станет теплее. Температура воздуха ночью поднимится до минус 13 градусов. Но порывы ветра не прекратятся.

Ранее синоптики сообщали о двухдневных снегопадах на территории области. В ночь на субботу ожидают небольшой снегопад, днем 19 марта он продолжится.

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В Челябинске в выходные 19 и 20 марта ожидают весеннее потепление. Однако плюсовые температуры будут сопровождаться сильным ветром и метелями, предупреждают в Челябинском гидрометцентре. «В грядущие выходные дневная температура воздуха в Челябинской области поднимется до плюс 3 градусов. Однако порывы ветра от 12 до 17 метров в секунду не дадут жителям насладиться весенним теплом. В ночь на понедельник, 21 марта, в регионе начнутся метели, которые продолжатся и днем», — сообщается на официальном сайте ЦГМС. Синоптики добавили, что в области продолжатся «температурные качели». После дневного потепления столбики термометров по ночам будут опускаться до минус 26 градусов на протяжении всех выходных. Лишь к понедельнику, 21 марта, ночью станет теплее. Температура воздуха ночью поднимится до минус 13 градусов. Но порывы ветра не прекратятся. Ранее синоптики сообщали о двухдневных снегопадах на территории области. В ночь на субботу ожидают небольшой снегопад, днем 19 марта он продолжится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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