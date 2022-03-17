На выходных в Челябинской области ожидают потепление до плюс 3 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в выходные 19 и 20 марта ожидают весеннее потепление. Однако плюсовые температуры будут сопровождаться сильным ветром и метелями, предупреждают в Челябинском гидрометцентре.

«В грядущие выходные дневная температура воздуха в Челябинской области поднимется до плюс 3 градусов. Однако порывы ветра от 12 до 17 метров в секунду не дадут жителям насладиться весенним теплом. В ночь на понедельник, 21 марта, в регионе начнутся метели, которые продолжатся и днем», — сообщается на официальном сайте ЦГМС.

Синоптики добавили, что в области продолжатся «температурные качели». После дневного потепления столбики термометров по ночам будут опускаться до минус 26 градусов на протяжении всех выходных. Лишь к понедельнику, 21 марта, ночью станет теплее. Температура воздуха ночью поднимится до минус 13 градусов. Но порывы ветра не прекратятся.

Ранее синоптики сообщали о двухдневных снегопадах на территории области. В ночь на субботу ожидают небольшой снегопад, днем 19 марта он продолжится.

Скрин: официальный сайт челябинского гидрометцентра