20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

ФСБ задержала свердловского экс-главаря ОПГ в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаила Клока задерживали силовики ФСБ Фото:

Организатор екатеринбургской ОПГ убийц-вымогателей Михаил Клок, который недавно освободился из колонии, был задержан в Москве. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«Клока задержали в Москве при силовой поддержке спецназа ФСБ. Также был задержан его предполагаемый подельник, которого жестко избили, но позднее отпустили», — сообщил собеседник агентства. Инсайдер рассказал, что компаньон Клока оставил криминальные дела, а в Москве накануне делал операцию на аорте.

По словам источника URA.RU, Клока обвиняют по статье, связанной с террористической деятельностью. Предположительно он пытался выехать в Белоруссию, чтобы получить запрещенные вещества. Это связывают с фармацевтическим бизнесом Клока в Москве, для которого он хотел наладить поставки.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СКР по Свердловской области Александру Шульге и в управление ФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Михаила Клока приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. В группировку Клока входил киллер из Литвы Ромас Замольскис, убивавший полицейских на родине, а затем сбежавший в Россию. Его и других подельников Клока отправили в колонию в 2016 году.

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Организатор екатеринбургской ОПГ убийц-вымогателей Михаил Клок, который недавно освободился из колонии, был задержан в Москве. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Клока задержали в Москве при силовой поддержке спецназа ФСБ. Также был задержан его предполагаемый подельник, которого жестко избили, но позднее отпустили», — сообщил собеседник агентства. Инсайдер рассказал, что компаньон Клока оставил криминальные дела, а в Москве накануне делал операцию на аорте. По словам источника URA.RU, Клока обвиняют по статье, связанной с террористической деятельностью. Предположительно он пытался выехать в Белоруссию, чтобы получить запрещенные вещества. Это связывают с фармацевтическим бизнесом Клока в Москве, для которого он хотел наладить поставки. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СКР по Свердловской области Александру Шульге и в управление ФСБ по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Михаила Клока приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. В группировку Клока входил киллер из Литвы Ромас Замольскис, убивавший полицейских на родине, а затем сбежавший в Россию. Его и других подельников Клока отправили в колонию в 2016 году.
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