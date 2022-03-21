Лор Зайцев назвал серьезное последствие коронавируса

22 марта 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Лимфоузлы могут воспалиться после коронавирусной инфекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После коронавируса у человека могут воспалиться лимфоузлы и развиться подчелюстной лимфаденит, который приводит к ощущению сдавливания в горле и удушью. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Это называется подчелюстной лимфаденит. Коронавирусную инфекцию, в частности „Омикрон“, встречают носоглотка, небные миндалины. Если иммунитет крепок, то проблем никаких, а если есть слабость и есть хронический тонзиллит в анамнезе, тонзиллофарингит, то не хватает иммунных сил для того, чтобы инфекцию побороть. Коронавирусная инфекция сильная, очень выраженная, и много у кого лимфоэпителиальное кольцо не выдерживает», — сказал Владимир Зайцев. Лор отметил, что воспаление лимфоузлов после COVID-19 совпало с временем года. «Время пришло к тому, чтобы регионарные лимфатические узлы о себе начали заявлять. В начале COVID-19 страдали бронхи и легкие, потом пришел „Омикрон“, и началась история с лор-органами. А теперь следующий этап, уже сопряженные ткани начинают реагировать. И сейчас какое-то время, скорее всего до выраженного потепления, когда все растает и на улице можно будет ходить в легкой одежде, это будет сильно беспокоить людей», — уточнил он. При воспалении лимфоузлов кандидат медицинских наук посоветовал не терпеть, а обращаться к врачу. «Терпеть это не стоит, потому что лимфатические узлы могут воспаляться настолько сильно, что приведут к выраженному воспалительному процессу, отеку шеи, затруднению дыхания, удушью. А если нагноится лимфатический узел, то придется его хирургически вскрывать. Поэтому момент самолечения сложный. Все-таки лучше с этим обратиться к доктору, чтобы он провел необходимые процедуры», — заключил Зайцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После коронавируса у человека могут воспалиться лимфоузлы и развиться подчелюстной лимфаденит, который приводит к ощущению сдавливания в горле и удушью. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Это называется подчелюстной лимфаденит. Коронавирусную инфекцию, в частности „Омикрон“, встречают носоглотка, небные миндалины. Если иммунитет крепок, то проблем никаких, а если есть слабость и есть хронический тонзиллит в анамнезе, тонзиллофарингит, то не хватает иммунных сил для того, чтобы инфекцию побороть. Коронавирусная инфекция сильная, очень выраженная, и много у кого лимфоэпителиальное кольцо не выдерживает», — сказал Владимир Зайцев. Лор отметил, что воспаление лимфоузлов после COVID-19 совпало с временем года. «Время пришло к тому, чтобы регионарные лимфатические узлы о себе начали заявлять. В начале COVID-19 страдали бронхи и легкие, потом пришел „Омикрон“, и началась история с лор-органами. А теперь следующий этап, уже сопряженные ткани начинают реагировать. И сейчас какое-то время, скорее всего до выраженного потепления, когда все растает и на улице можно будет ходить в легкой одежде, это будет сильно беспокоить людей», — уточнил он. При воспалении лимфоузлов кандидат медицинских наук посоветовал не терпеть, а обращаться к врачу. «Терпеть это не стоит, потому что лимфатические узлы могут воспаляться настолько сильно, что приведут к выраженному воспалительному процессу, отеку шеи, затруднению дыхания, удушью. А если нагноится лимфатический узел, то придется его хирургически вскрывать. Поэтому момент самолечения сложный. Все-таки лучше с этим обратиться к доктору, чтобы он провел необходимые процедуры», — заключил Зайцев.