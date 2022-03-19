Попавший под санкции челябинский депутат Госдумы вышел из бизнеса

Валерий Гартунг передал акции в семью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Попавший под санкции Евросоюза (ЕС), представляющий в Госдуме Челябинской области от партии «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг, вышел из состава держателей акций ЧКПЗ. Эта информация появилась 21 марта на сервере раскрытия информаций. Акции Гартунга перешли к его супруге Марине.

Согласно информации на сервере, у Валерия Гартунг был 21% в уставном капитале ПАО «ЧКПЗ». В его собственности числилось 142 529 (23%) обыкновенных именных акций и 28 115 (14%) привилегированных. С 17 марта в собственности депутата — 0 акций. Эти акции перешли к Марине Гартунг.

Также собственниками ЧКПЗ являются сыновья Гартунгов, Дмитрий и Андрей. Андрей занимает должность гендиректора предприятия. Валерий Гартунг на звонок URA.RU не ответил.

Валерий Гартунг вместе с другими 350 депутатами Госдумы, был включен в санкционный список ЕС из-за поддержки решения о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Санкции призваны ослабить российскую экономик. В Кремле считают, что такие действия представляют собой агрессию, направленную на ухудшение жизней миллионов россиян