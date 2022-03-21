В ЯНАО перед судом предстанет экс-депутат

Спустя три года дело Бабийчука направили в суд Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Бывший депутат думы Салехарда и руководитель АО «ИСК ЯНАО» Михаил Бабийчук предстанет перед судом за сокрытие 17 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте СКР по ЯНАО.

«Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении экс-генерального директора АО „ИСК ЯНАО“. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере)», — говорится на сайте ведомства.

Гендиректор компании, по версии следствия, с ноября 2016 по декабрь 2018 скрывал от налоговой деньги организации. «Умышленно, из личной заинтересованности, руководствуясь стремлением сохранить свою деловую репутацию и авторитет как руководителя организации и партнерские отношения с контрагентами с целью обеспечения рентабельности и финансового благополучия руководимого им акционерного общества, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в размере более 17 млн рублей», — добавили в СКР.

По версии следствия, Бабийчук перевел денежные средства с расчетных счетов компании третьим лицам, чтобы налоговая не смогла принудительно взыскать налоги. Тем самым он исключил поступление денег на счета АО «ИСК ЯНАО». Следователи допросили более 60 свидетелей, а объем материалов дела составил 74 тома.

Михаил Бабийчук свою вину не признал и не возместил ущерб. Уголовное дело направили в суд. Расследование контролирует руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров.

URA.RU ранее сообщало, что в марте 2019 года на Михаила Бабийчука завели уголовное дело. Тогда говорилось о сокрытии 20 миллионов рублей.

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