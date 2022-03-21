Пенсионерка на улице поймала голубя и стала его есть

В курганских пабликах появилось видео с пенсионеркой, которая ест пойманного голубя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске (Курганская область) пожилая женщина поймала голубя на улице и стала его есть. Видео с таким описанием опубликовано в группе «Подслушано Шадринск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Катайске хищная бабушка голубя руками поймала и съела его прям на улице», — говорится в посте группы «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте». Автор предпочел сохранить анонимность.

В опубликованном ролике пожилая женщина ощипывает голубя руками, а затем начинает его есть. Действие происходит на улице напротив магазина «Красное и белое». В комментариях под постом местные жители отмечают, что бабушка психически не здорова. «Она у нас не в себе, все мусорки проверит, домой все тащит, уже вывозили мусор из ее квартиры, соседи в шоке от нее», — написал Виктор Курочкин. Видео можно посмотреть в telegram-канале « Курганистан» .