21 марта 2022

Пенсионерка на улице поймала голубя и стала его есть

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина. Курган, эпидемия, голуби
В курганских пабликах появилось видео с пенсионеркой, которая ест пойманного голубя Фото:

В Катайске (Курганская область) пожилая женщина поймала голубя на улице и стала его есть. Видео с таким описанием опубликовано в группе «Подслушано Шадринск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Катайске хищная бабушка голубя руками поймала и съела его прям на улице», — говорится в посте группы «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте». Автор предпочел сохранить анонимность.

В опубликованном ролике пожилая женщина ощипывает голубя руками, а затем начинает его есть. Действие происходит на улице напротив магазина «Красное и белое». В комментариях под постом местные жители отмечают, что бабушка психически не здорова. «Она у нас не в себе, все мусорки проверит, домой все тащит, уже вывозили мусор из ее квартиры, соседи в шоке от нее», — написал Виктор Курочкин. Видео можно посмотреть в telegram-канале «Курганистан».

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В Катайске (Курганская область) пожилая женщина поймала голубя на улице и стала его есть. Видео с таким описанием опубликовано в группе «Подслушано Шадринск» в соцсети «ВКонтакте». «В Катайске хищная бабушка голубя руками поймала и съела его прям на улице», — говорится в посте группы «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте». Автор предпочел сохранить анонимность. В опубликованном ролике пожилая женщина ощипывает голубя руками, а затем начинает его есть. Действие происходит на улице напротив магазина «Красное и белое». В комментариях под постом местные жители отмечают, что бабушка психически не здорова. «Она у нас не в себе, все мусорки проверит, домой все тащит, уже вывозили мусор из ее квартиры, соседи в шоке от нее», — написал Виктор Курочкин. Видео можно посмотреть в telegram-канале «Курганистан».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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