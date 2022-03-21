Пермяка отправили отдыхать в несуществующий отель в Крыму

Мужчина прилетел в Алушту, а отеля, указанного в договоре, там нет Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Житель Перми приобрел через интернет туристическую путевку в Крым, но жить на курорте ему оказалось негде, так как отеля, в который он должен был заселиться, не существует. Историю о неудавшемся отдыхе рассказали в пресс-службе Индустриального районного суда Перми.

«Истец в июне 2021 года приобрел через интернет путевку за 109 тысяч рублей. По прилету в Алушту он обнаружил, что отеля по адресу, указанному в договоре, нет. Мужчина обратился с заявлением в полицию», — сообщили в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Обманутый пермяк направил ИП Зайцевой, у которой приобрел путевку, претензию о возврате денег. Но ответа не получил и обратился в суд.

Рассмотрев дело, суд установил, что ответчик свои обязательства по договору оказания услуг не выполнил, поэтому удовлетворил требования истца о взыскании денег, потраченных на путевку в размере 109 360 рублей, взыскал неустойку в таком же размере — 109 360 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Кроме того, предпринимательница должна будет заплатить штраф — 114 360 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о целой серии обманов с путевками на юг. Директора пермского турагентства будут судить за мошенничество.

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