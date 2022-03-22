Турция отказалась идти на поводу у США и передавать С-400 Украине

23 марта 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Турция не намерена идти на поводу США или НАТО и отказываться от зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства. Об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир. «Это не предмет обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом, и сейчас мы просто продолжаем [сотрудничество с РФ]. Отказ от этого даже не обсуждается», — заявил Демир в беседе с «Известиями». По словам политика, «‎Турция способна сама определять свою собственную политику и путь, так было всегда». Он отметил, что турецкая позиция заключается в том, чтобы обеспечить мир и прекратить конфликт на Украине. «В текущей ситуации мы, наши лидеры, делаем все возможное, чтобы остановить кровопролитие и конфликт [на Украине] прекратился», — добавил он. Ранее США предложили своему партнеру по НАТО — Турции передать на Украину системы ПВО С-400 российского производства, чтобы защитить небо над Украиной, не вводя там бесполетную зону. По данным агентства Reuters, речь шла именно об обсуждении, официальных предложений на эту тему не было сделано. МИД России предупредил США, что вооруженные силы РФ будут рассматривать конвои с оружием для Украины как цели для атаки. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пообещала направить Киеву оружие и военную технику, передает Life. При этом Вашингтон отказался поставлять на Украину системы противоракетной и противовоздушной обороны Iron Dome, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также США предупредили, что не будут направлять в помощь Киеву своих солдат. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что никто не хочет конфликта с Россией, которая обладает ядерным оружием.