США предложили Турции передать на Украину российские ракеты

США предложили Турции передать Украине ракетные системы производства РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты обсуждали с Турцией возможность отправки на Украину зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, которые Анкара приобрела у Москвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три информационных источника.

«Соединенные Штаты неофициально обсудили с Турцией возможность отправки своих российских систем противоракетной обороны С-400 в Украину, чтобы помочь ей бороться с вторжением российских сил», — пишет издание. По данным агентства, речь идет именно об обсуждении, официальных предложений на эту тему не было сделано.

Сообщалось, что Штаты работают над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. В частности, США и НАТО предоставят Киеву советские зенитно-ракетные комплексы «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14). Американский сенатор Линдси Грэм призвала Сенат США проголосовать за резолюцию о поставке украинским военным истребителей МиГ. Кроме того, в марте США предложили Польше передать Украине советские боевые самолеты.