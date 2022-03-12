МИД: Россия будет уничтожать конвои из США с вооружением для ВСУ

12 марта 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Замглавы МИД: США знают о последствиях передачи вооружений на Украину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России будут рассматривать американскую поставку вооружения для Украины как прямую угрозу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Конвои с вооружением для Украины могут стать целями для ВС РФ», — сказал Рябков в эфире «Первого канала». Также замглавы добавил, что Россия предупредила США о возможных последствиях передачи вооружений на Украину. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пообещала поставить на территорию Украины оружие и военную технику для вооруженных сил Украины. При этом США отказались от предоставления системы противоракетной и противовоздушной обороны Iron Dome украинским военным. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркивал, что оккупация территорий не входит в цели операции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы России будут рассматривать американскую поставку вооружения для Украины как прямую угрозу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Конвои с вооружением для Украины могут стать целями для ВС РФ», — сказал Рябков в эфире «Первого канала». Также замглавы добавил, что Россия предупредила США о возможных последствиях передачи вооружений на Украину. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пообещала поставить на территорию Украины оружие и военную технику для вооруженных сил Украины. При этом США отказались от предоставления системы противоракетной и противовоздушной обороны Iron Dome украинским военным. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркивал, что оккупация территорий не входит в цели операции.