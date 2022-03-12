МИД: Россия будет уничтожать конвои из США с вооружением для ВСУ

Вооруженные силы России будут рассматривать американскую поставку вооружения для Украины как прямую угрозу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Конвои с вооружением для Украины могут стать целями для ВС РФ», — сказал Рябков в эфире «Первого канала». Также замглавы добавил, что Россия предупредила США о возможных последствиях передачи вооружений на Украину.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пообещала поставить на территорию Украины оружие и военную технику для вооруженных сил Украины. При этом США отказались от предоставления системы противоракетной и противовоздушной обороны Iron Dome украинским военным. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркивал, что оккупация территорий не входит в цели операции.
Вооруженные силы России будут рассматривать американскую поставку вооружения для Украины как прямую угрозу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Конвои с вооружением для Украины могут стать целями для ВС РФ», — сказал Рябков в эфире «Первого канала». Также замглавы добавил, что Россия предупредила США о возможных последствиях передачи вооружений на Украину. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пообещала поставить на территорию Украины оружие и военную технику для вооруженных сил Украины. При этом США отказались от предоставления системы противоракетной и противовоздушной обороны Iron Dome украинским военным. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркивал, что оккупация территорий не входит в цели операции.