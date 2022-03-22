Канцлер ФРГ заявил об «обратном эффекте» антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об «обратном эффекте» введенных Евросоюзом антироссийских санкций. По его словам, европейским союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга.
«Европа вместе с друзьями приняла самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны. Они показывают свое влияние, мы видим это на экономическом развитии России», — цитирует Шольца РИА «Новости». В то же время канцлер призвал учитывать «обратный эффект» санкций, отметив, что союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга. «Это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия», — пояснил политик.
США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран
Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об «обратном эффекте» введенных Евросоюзом антироссийских санкций. По его словам, европейским союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга. «Европа вместе с друзьями приняла самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны. Они показывают свое влияние, мы видим это на экономическом развитии России», — цитирует Шольца РИА «Новости». В то же время канцлер призвал учитывать «обратный эффект» санкций, отметив, что союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга. «Это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия», — пояснил политик. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран