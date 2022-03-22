Канцлер ФРГ заявил об «обратном эффекте» антироссийских санкций

23 марта 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

Шольц предупредил об «обратном эффекте» антироссийских санкций Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об «обратном эффекте» введенных Евросоюзом антироссийских санкций. По его словам, европейским союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга. «Европа вместе с друзьями приняла самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны. Они показывают свое влияние, мы видим это на экономическом развитии России», — цитирует Шольца РИА «Новости». В то же время канцлер призвал учитывать «обратный эффект» санкций, отметив, что союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга. «Это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия», — пояснил политик. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об «обратном эффекте» введенных Евросоюзом антироссийских санкций. По его словам, европейским союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга. «Европа вместе с друзьями приняла самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны. Они показывают свое влияние, мы видим это на экономическом развитии России», — цитирует Шольца РИА «Новости». В то же время канцлер призвал учитывать «обратный эффект» санкций, отметив, что союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга. «Это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия», — пояснил политик. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса, в свою очередь, обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран