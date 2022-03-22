Силовики требуют другого судью для челябинского депутата от КПРФ

Процесс по делу Армана Аракеляна начался неожиданно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гособвинение потребовало отвода судьи на процессе по уголовному делу депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна в Центральном райсуде Челябинска. Об этом сообщил 23 марта URA.RU источник в силовых структурах.

«В своем выступлении прокурор потребовал отвода судьи Ирины Шершиковой. Подробностей пока нет», — рассказал URA.RU инсайдер.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службе Центрального районного суда попросили время для подготовки комментария.

Всего в уголовном деле о взятках в дорожной отрасли пять фигурантов. Троим, в том числе Аракеляну, предъявлено обвинение по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Двум — по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Все, кроме Аракеляна, обвиняются также по ст. 286 УК РФ, то есть в превышении должностных полномочий.

Обыски в подчиненном Росавтодору Управлении федеральных автодорог «Южный Урал» прошли в начале 2021 года. Через полмесяца сотрудники ФСБ задержали депутата ЗСО, в то время также директора компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. Через месяц силовики возбудили новое уголовное дело. До приговора суда имущество обвиняемых стоимостью почти 50 млн рублей находится под арестом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам