После заявления Путина резко выросли цены на газ

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Цены на газ превысили отметку в 1350 долларов за кубометр Фото:

После заявления Путина о переводе расчетов за газ в рубли, стоимость апрельских фьючерсов превысила отметку в 1350 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.

«Цена газа в Европе поднялась почти до 1350 $ за тыс. куб. м», — сообщает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна отказывает от расчета за экспорт российского газа в недружественные страны в евро и переводит все подобные операции в рубли. Данное заявление стало ответом на принятые Евросоюзом и США в отношении РФ санкции, введенные после инициированной Путиным 24 февраля спецоперации на Украине. Глава государства заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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После заявления Путина о переводе расчетов за газ в рубли, стоимость апрельских фьючерсов превысила отметку в 1350 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов. «Цена газа в Европе поднялась почти до 1350 $ за тыс. куб. м», — сообщает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна отказывает от расчета за экспорт российского газа в недружественные страны в евро и переводит все подобные операции в рубли. Данное заявление стало ответом на принятые Евросоюзом и США в отношении РФ санкции, введенные после инициированной Путиным 24 февраля спецоперации на Украине. Глава государства заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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