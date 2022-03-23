После заявления Путина резко выросли цены на газ

После заявления Путина о переводе расчетов за газ в рубли, стоимость апрельских фьючерсов превысила отметку в 1350 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.
«Цена газа в Европе поднялась почти до 1350 $ за тыс. куб. м», — сообщает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна отказывает от расчета за экспорт российского газа в недружественные страны в евро и переводит все подобные операции в рубли. Данное заявление стало ответом на принятые Евросоюзом и США в отношении РФ санкции, введенные после инициированной Путиным 24 февраля спецоперации на Украине. Глава государства заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.
После заявления Путина о переводе расчетов за газ в рубли, стоимость апрельских фьючерсов превысила отметку в 1350 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов. «Цена газа в Европе поднялась почти до 1350 $ за тыс. куб. м», — сообщает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна отказывает от расчета за экспорт российского газа в недружественные страны в евро и переводит все подобные операции в рубли. Данное заявление стало ответом на принятые Евросоюзом и США в отношении РФ санкции, введенные после инициированной Путиным 24 февраля спецоперации на Украине. Глава государства заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.