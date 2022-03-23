Участники спецоперации на Украине получат новый статус

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Участников спецоперации на Украине признают ветеранами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий получил одобрение от Совфеда РФ. Ранее его приняли в Госдуме.

«Совет Федерации одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий», — сообщает ТАСС.

Законопроект предоставляет статус ветерана боевых действий, а также инвалида боевых действий всем участникам спецоперации на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных республиках. По словам председателя Госдумы, данный закон позволит распространить на военнослужащих все полагаемые для ветеранов льготы.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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Закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий получил одобрение от Совфеда РФ. Ранее его приняли в Госдуме. «Совет Федерации одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий», — сообщает ТАСС. Законопроект предоставляет статус ветерана боевых действий, а также инвалида боевых действий всем участникам спецоперации на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных республиках. По словам председателя Госдумы, данный закон позволит распространить на военнослужащих все полагаемые для ветеранов льготы. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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