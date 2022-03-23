Участники спецоперации на Украине получат новый статус

23 марта 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Участников спецоперации на Украине признают ветеранами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий получил одобрение от Совфеда РФ. Ранее его приняли в Госдуме. «Совет Федерации одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий», — сообщает ТАСС. Законопроект предоставляет статус ветерана боевых действий, а также инвалида боевых действий всем участникам спецоперации на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных республиках. По словам председателя Госдумы, данный закон позволит распространить на военнослужащих все полагаемые для ветеранов льготы. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий получил одобрение от Совфеда РФ. Ранее его приняли в Госдуме. «Совет Федерации одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий», — сообщает ТАСС. Законопроект предоставляет статус ветерана боевых действий, а также инвалида боевых действий всем участникам спецоперации на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных республиках. По словам председателя Госдумы, данный закон позволит распространить на военнослужащих все полагаемые для ветеранов льготы. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.