Владелец «Красного и Белого» сменил налоговую прописку. Скрин

24 марта 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Сергей Студенников «перебрался» из Челябинска в свердловский Новоуральск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основатель алкосети «Красное&Белое», миллиардер Сергей Студенников сменил налоговую прописку с Челябинска на Новоуральск Свердловской области. Это следует из данных сервиса СБИС. Как следует из СБИС, Студенников, выступающий массовым учредителем целого ряда фирм по торговле алкоголе, теперь зарегистрирован как налоговый резидент Свердловской области (город Новоуральск). Ранее он был зарегистрирован в Челябинске. Официальных комментариев в компании не дают. Как пояснил источник URA.RU в бизнес-кругах, регистрация в закрытом территориальном образовании, каковым является Новоуральск, уже давно не дает налоговых льгот, которыми можно было бы объяснить «переезд» Студенникова как соучредителя. В компанию направлен письменный запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил. Сергей Студенников входит в сотню самых богатых людей России по версии Forbes. В 2021 году он оказался на 78-й позиции с состоянием 1,8 млрд долларов. Сейчас по стране работает порядка 9 тысяч магазинов «Красное и Белое». Сейчас Сергей Студенников в качестве учредителя бизнеса «приписан» к Новоуральску Скрин: сайт сервиса СБИС Ранее бизнесмен Сергей Студенников был зарегистрирован в Челябинске Скрин: сайт сервиса СБИС Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Основатель алкосети «Красное&Белое», миллиардер Сергей Студенников сменил налоговую прописку с Челябинска на Новоуральск Свердловской области. Это следует из данных сервиса СБИС. Как следует из СБИС, Студенников, выступающий массовым учредителем целого ряда фирм по торговле алкоголе, теперь зарегистрирован как налоговый резидент Свердловской области (город Новоуральск). Ранее он был зарегистрирован в Челябинске. Официальных комментариев в компании не дают. Как пояснил источник URA.RU в бизнес-кругах, регистрация в закрытом территориальном образовании, каковым является Новоуральск, уже давно не дает налоговых льгот, которыми можно было бы объяснить «переезд» Студенникова как соучредителя. В компанию направлен письменный запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил. Сергей Студенников входит в сотню самых богатых людей России по версии Forbes. В 2021 году он оказался на 78-й позиции с состоянием 1,8 млрд долларов. Сейчас по стране работает порядка 9 тысяч магазинов «Красное и Белое».