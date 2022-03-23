В РФ поддержали идею о конфискации автомобилей за нарушения ПДД

24 марта 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

Ирина Яровая предложила конфисковать автомобили, повысить штрафы и ввести уголовную ответственность для злостных нарушителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство внутренних дел РФ, Минюст и Верховный суд поддержали предложение вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой об ужесточении наказаний за неоднократное нарушение правил дорожного движения. Одним из предложенных наказаний является конфискация транспортного средства. «Верховный суд, МВД, Минюст полностью поддержали проект поправок в законодательство РФ, подготовленных под руководством Ириной Яровой в части дополнительного обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщает пресс-служба вице-спикера Госдумы. Одной из инициатив является конфискация транспортного средства по решению суда у граждан, которых привлекают к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу, значительное превышение скорости или лиц, многократно привлеченных за езду без прав. Также Ирина Яровая предлагает установить повышенный административный штраф (до 100 тысяч рублей) за повторное управление автомобилем без прав, уголовную ответственность за вождение без прав в третий раз в случае, если гражданин сел за руль в пьяном состоянии, выехал на встречную полосу или превысил скорость. По мнению вице-премьера ГД, эти лица, что учитывая уже совершенные преступления, снова садятся за руль «фактически превращают транспортное средство в орудие преступления». Предварительное согласование законопроекта состоится в четверг, после чего он будет направлен на рассмотрение в парламент, уточняется в пресс-релизе. В декабре 2021 года Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах. Документ предусматривает введение штрафа до 300 тысяч рублей для злостных нарушителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство внутренних дел РФ, Минюст и Верховный суд поддержали предложение вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой об ужесточении наказаний за неоднократное нарушение правил дорожного движения. Одним из предложенных наказаний является конфискация транспортного средства. «Верховный суд, МВД, Минюст полностью поддержали проект поправок в законодательство РФ, подготовленных под руководством Ириной Яровой в части дополнительного обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщает пресс-служба вице-спикера Госдумы. Одной из инициатив является конфискация транспортного средства по решению суда у граждан, которых привлекают к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу, значительное превышение скорости или лиц, многократно привлеченных за езду без прав. Также Ирина Яровая предлагает установить повышенный административный штраф (до 100 тысяч рублей) за повторное управление автомобилем без прав, уголовную ответственность за вождение без прав в третий раз в случае, если гражданин сел за руль в пьяном состоянии, выехал на встречную полосу или превысил скорость. По мнению вице-премьера ГД, эти лица, что учитывая уже совершенные преступления, снова садятся за руль «фактически превращают транспортное средство в орудие преступления». Предварительное согласование законопроекта состоится в четверг, после чего он будет направлен на рассмотрение в парламент, уточняется в пресс-релизе. В декабре 2021 года Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за лихачество на дорогах. Документ предусматривает введение штрафа до 300 тысяч рублей для злостных нарушителей.