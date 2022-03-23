Дептуризма ЯНАО начал регистрацию на восхождение на Рай-Из

Туристы поднимутся на гору Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В ЯНАО началась массовая регистрация на восхождение на гору Рай-Из. Об этом сообщил в своем telegram-акаунте глава регионального департамента туризма и молодежной политики Наиль Хайруллин.

«Я знаю, что вы ждали эту новость. Сегодня начинаем регистрацию на массовое восхождение к вершине Рай-Из. Надо ли говорить, что это событие давно стало апрельской традицией для жителей Ямала и гостей региона. В том году <…> у нас были туристы из Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, Пуровского района, гости из Тюмени, Крыма, Москвы», — написал чиновник.

Восхождение запланировано на 9 апреля. Стоимость на одного человека составляет 4500 рублей. В эту сумму включено только транспортное обслуживание. Однако отмечается, что на месте можно будет купить горячую еду.