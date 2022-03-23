23 марта 2022
22 марта 2022

Дептуризма ЯНАО начал регистрацию на восхождение на Рай-Из

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Алтая. Алтай, горы, алтай
Туристы поднимутся на гору Фото:

В ЯНАО началась массовая регистрация на восхождение на гору Рай-Из. Об этом сообщил в своем telegram-акаунте глава регионального департамента туризма и молодежной политики Наиль Хайруллин.

«Я знаю, что вы ждали эту новость. Сегодня начинаем регистрацию на массовое восхождение к вершине Рай-Из. Надо ли говорить, что это событие давно стало апрельской традицией для жителей Ямала и гостей региона. В том году <…> у нас были туристы из Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, Пуровского района, гости из Тюмени, Крыма, Москвы», — написал чиновник.

Восхождение запланировано на 9 апреля. Стоимость на одного человека составляет 4500 рублей. В эту сумму включено только транспортное обслуживание. Однако отмечается, что на месте можно будет купить горячую еду.

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В ЯНАО началась массовая регистрация на восхождение на гору Рай-Из. Об этом сообщил в своем telegram-акаунте глава регионального департамента туризма и молодежной политики Наиль Хайруллин. «Я знаю, что вы ждали эту новость. Сегодня начинаем регистрацию на массовое восхождение к вершине Рай-Из. Надо ли говорить, что это событие давно стало апрельской традицией для жителей Ямала и гостей региона. В том году <…> у нас были туристы из Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя, Пуровского района, гости из Тюмени, Крыма, Москвы», — написал чиновник. Восхождение запланировано на 9 апреля. Стоимость на одного человека составляет 4500 рублей. В эту сумму включено только транспортное обслуживание. Однако отмечается, что на месте можно будет купить горячую еду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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