В Кургане бывший смотрящий за городом скомпрометировал себя телефонными разговорами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский криминальный авторитет Евгений Петров (по прозвищу Петренок) общался по открытым каналам сотовой связи. Это облегчило работу оперативников по поиску доказательств причастности к нарушению закона, уверены инсайдеры URA.RU, приближенные к криминальным кругам.

«У него был обычный кнопочный телефон, каким пользовались со времен 2000 годов. По нему и общался. Это значительно облегчило работу оперативников при сборе доказательств. Есть сведения, что правоохранительные органы уже накопали на Петренка на 11 лет срока», — пояснил один из источников.

Другой инсайдер добавил, что привычка общаться по сотовой связи сохранилась с давних времен. Осваивать связь по мессенджерам, защищенным шифрованием, Петров не считал необходимым. «Он был смотрящим по Кургану более 15 лет. За это время у Петрова сформировалось ощущение безопасности, предпосылок для беспокойства не было», — сказал инсайдер.

В пресс-службе областного УМВД URA.RU ответили, что в производстве следователей следственной части следственного управления УМВД России по Курганской области находится уголовное дело в отношении криминального лидера, который в течение длительного времени осуществлял покровительство лицам, осуществляющим преступную деятельность на территории региона, и выполнял иные функции лидера преступной среды (ст. 210.1 УК РФ). «В интересах следствия запрашиваемая информация по уголовному делу не может быть разглашена», — уточнили в региональном УМВД.

URA.RU писало, что Петров был задержан силовиками 1 октября 2021 года. Сейчас он находится в СИЗО. Информацией о том, был ли Петров ранее судим и по каким статьям, агентство не располагает.

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