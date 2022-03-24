Из мэрии Перми ушел чиновник, похоронивший бесплатные парковки

Максим Кис считает, что засиделся в должности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, который курировал парковочную политику и однажды возложил цветы к «памятнику» бесплатным парковкам, уволился с должности. Его последним рабочим днем станет 31 марта, сообщает в своем официальном Telegram-канале «Пермь Первая» пресс-служба администрации города.

«Максим Кис завершает работу в должности начальника Пермской дирекции дорожного движения. Его последним рабочим днем станет 31 марта», — говорится в сообщении.

Максим Кис пояснил URA.RU, что решение о его уходе было взаимным. «На мой взгляд, я уже слишком долго работаю на одном месте. Считаю, что в такой сфере как организация дорожного движения должен быть свежий, не замыленный взгляд на городские проблемы. Люди, которые определяют тактические шаги здесь, должны меняться», — отметил Максим Кис. По его словам, после увольнения он намерен отдыхать «пока не найдет новую работу».

Дирекция дорожного движения курирует работу парковок, организацию самого движения, а также систему видеонаблюдения. В 2018 году, через год после введения зоны платных парковок в центре Перми Максим Кис возложил цветы к памятнику бесплатным парковкам, который активисты организовали на ул. Тимирязева, 59 в Перми.

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