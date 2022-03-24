Прямой рейс «Уральских авиалиний» Калининград-Екатеринбург отменили из-за оптимизации расписания авиакомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила прямой Калининград-Екатеринбург, который должен был вылететь днем 25 марта. Пассажиров отправили на новый рейс с пересадкой в Домодедово, но он задерживается. Об этом URA.RU сообщает пассажир «Уральских авиалиний».

«11 марта на почту пришло оповещение о рейсе: «Отменен рейс U6-404 Калининград-Екатеринбург 25 марта. Пассажиры пересажены на рейсы: U6-628 Калининград-Домодедово, вылет 25 марта в 13:55, прибытие в 16:55, и U6-263 Домодедово-Екатеринбург, вылет 25 марта в 20:35, прибытие в 00:55», — рассказал анонимный источник. Он подчеркивает, что ему пришлось смириться, что рейс не прямой и придется ждать пересадки в Домодедово четыре часа.

Также инсайдер сообщил, что заметил задержку нового рейса до Москвы, пока готовился съезжать с квартиры в Калининграде. Обратившись с вопросом о состоянии рейса в авиакомпанию, пассажиру принесли свои извинения и ответили, что «Уральские авиалинии» возместят расходы на жилье и такси.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили отмену прямого рейса Калининград-Екатеринбург. «[Отменили] из-за оптимизации расписания авиакомпании в условиях текущей геополитической ситуации», — заявила представители компании. В настоящий момент онлайн-табло аэропорта Калининграда все также показывает задержку рейса Калининград-Домодедово.

Информация об отмене прямого рейса Калининград-Екатеринбург Скриншот пассажира рейса

В табло до сих пор отражается задержка рейса Скриншот онлайн-табло аэропорта Храброво в Калининграде

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