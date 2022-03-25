В Израиле проходит митинг в поддержку России

25 марта 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

В израильском городе Нетания проходит митинг «Zа русский мир» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В израильском городе Нетания проходит митинг в поддержку России. Об этом сообщает информационное агентство Cursorinfo. «Сегодня в Нетании заявлены два митинга: „Zа русский мир“ и „против русского мира“. Согласно заявлениям организаторов они будут проходить с 12.00 до 17.00», — сообщает информационное агентство. Telegram-канал «Израильские трудовые будни» уточняет, что силы израильской полиции направлены на то, чтобы участники митинга «Zа русский мир» и «против русского мира» не встретились. Также на сайте информагентства сообщается, что в Тель-Авиве прошел автопробег в поддержку России. Уже опубликовано видео с автоколонной. Сообщается, что она движется в сторону проведения пророссийского митинга. Россия ведет на территории Украины вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Глава государства отметил, что России не оставили возможности поступить иначе. На Украине, под кураторством США и НАТО, наращивался ядерный потенциал и разрабатывались военно-биологические программы, что вынудило Россию защищать свои границы, сказал Путин. Он также сообщил, что Украине заранее было предложено вывести войска из Донбасса и не вступать в конфликт, но она отказалась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В израильском городе Нетания проходит митинг в поддержку России. Об этом сообщает информационное агентство Cursorinfo. «Сегодня в Нетании заявлены два митинга: „Zа русский мир“ и „против русского мира“. Согласно заявлениям организаторов они будут проходить с 12.00 до 17.00», — сообщает информационное агентство. Telegram-канал «Израильские трудовые будни» уточняет, что силы израильской полиции направлены на то, чтобы участники митинга «Zа русский мир» и «против русского мира» не встретились. Также на сайте информагентства сообщается, что в Тель-Авиве прошел автопробег в поддержку России. Уже опубликовано видео с автоколонной. Сообщается, что она движется в сторону проведения пророссийского митинга. Россия ведет на территории Украины вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент РФ Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Глава государства отметил, что России не оставили возможности поступить иначе. На Украине, под кураторством США и НАТО, наращивался ядерный потенциал и разрабатывались военно-биологические программы, что вынудило Россию защищать свои границы, сказал Путин. Он также сообщил, что Украине заранее было предложено вывести войска из Донбасса и не вступать в конфликт, но она отказалась.